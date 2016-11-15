От редакции: Крестовый подход

Длящееся почти полтора года противостояние местных жителей и православных активистов из-за строительства в парке «Торфянка» на северо-востоке Москвы православного храма вышло на новый уровень – в него вмешались силовики. Следственные действия с защитниками парка выглядели нарочито устрашающе: обыски в их квартирах стартовали в понедельник в 6 утра силами больших групп, на допрос в Следственный комитет задержанных активистов увозили под телекамеры. После допросов они сообщили, что проходят свидетелями по уголовному делу, возбужденному по ст. 148 Уголовного кодекса «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», которая предусматривает до года лишения свободы за оскорбление чувств верующих. Заявителями себя называют активисты движения «Сорок сороков», которые утверждают, что за последние полгода написали на парковых активистов больше 30 заявлений в полицию об осквернении установленного на месте будущей стройки поклонного креста и воспрепятствовании молебну (см. статью на стр. 03). СКР и РПЦ новости не комментировали, но двумя неделями ранее патриарх Кирилл назвал противников строительства храмов сектантами и язычниками, неоязычниками задержанных назвали и в телерепортаже НТВ об обысках.

Московская патриархия не впервые встречается с протестом против строительства храма. Из-за протестов были изменены локации 27 строек из 200 запланированных. И в случае «Торфянки» московская епархия была согласна на перенос, местные власти согласовали новый адрес за пределами парка и подготовили документы о выделении участка. Казалось, что компромисс приемлем для обеих сторон.

Однако последовала эскалация конфликта со стартом уголовного дела и показательными задержаниями. Язычники и сектанты – в церковном языке это фактически синонимы светским «агентам госдепа» и «пятой колонне», вероятно, настало время дать им окорот. Возможно, мы имеем дело с развитием политической активности РПЦ – теперь силовики реагируют не только на «танцы на солее», но и на протесты против строительства храмов.

Дело против активистов Торфянки впечатляет демонстративным применением силы против тех, кто не несет явной и значительной угрозы обществу, – как это было с болотным делом, рассуждает Александр Верховский из центра «Сова». Конфликт затянулся, возможно, в околоцерковных кругах наконец созрело желание поставить точку и одновременно лишить противников строительства желания сопротивляться в принципе – это тоже роднит дело «Торфянки» с болотным, согласен политолог Алексей Макаркин, но вряд ли речь идет о политическом решении наверху.