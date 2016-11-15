От редакции: Индекс роботизации

Роботизация производства на глазах превращается из футуристической картины в почти рутинное настоящее. 10 ноября о перспективах и опасностях автоматизации производства на организованной Сбербанком конференции «Вперед в будущее» говорил Владимир Путин. По словам президента, страны, не сумевшие «поймать технологическую волну», рискуют оказаться на обочине прогресса. Похоже, в случае России это уже произошло.

По данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), по уровню роботизации Россия резко отстает от большинства стран мира. Плотность роботизации здесь в 70 раз ниже, чем в среднем по миру, страна потребляет 0,25% мирового рынка роботов в год (см. статью «Россия без роботов», «Ведомости» от 14.11.2016). Составленный НАУРР рейтинг возглавляют Южная Корея, Сингапур и Япония, главные в мире производители робототехники, и Германия (531, 398, 305 и 301 робот на 10 000 работников), за ними со значительным отрывом следуют Тайвань и США (190, 176). Но даже по сравнению с находящимся внизу списка Китаем (49) отрыв России (1) выглядит очень значительным. Эксперты объясняют непопулярность промышленных роботов недостаточной информированностью менеджмента, инерцией мышления, недостатком технологически развитых предприятий, дороговизной техники и дефицитом подготовленных инженеров. Все эти факторы играют свою роль, но не объясняют столь серьезного отрыва.

Директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев видит главную причину низкой степени роботизации производства в России не в уровне развития технологий, а в институциональной среде.

Уровень проникновения интернета, распространенность дорогой IT-аппаратуры и все возможности для должной подготовки менеджмента говорят о том, что с осведомленностью о современных методах оптимизации производства у нас все в порядке. Проблема в другом. Слова о праве собственности звучат набившей оскомину банальностью, но азы не перестают быть азами. В отсутствие твердых гарантий прав собственности и при подвижности правовой системы в целом собственники и руководители предприятия стремятся обезопасить себя от возможных рисков, горизонт планирования короткий. Покупка робота, как покупка станка – это инвестиция в основной капитал. Покупая робота, ты «омертвляешь» часть своих денег, рискуя ими. Наем же рабочих – это трата оборотных средств. Если завод остановился, рабочих можно уволить, им можно перестать платить зарплату. А вот основные средства куда менее ликвидны.

На государственных предприятиях оборонной промышленности, самой гарантированной от неприятностей сфере производства, роботизация также сомнительна, во-первых, потому, что в неконкурентных условиях вопрос об оптимизации производства остро не стоит, а во-вторых, потому, что социальная функция таких предприятий едва ли не важнее производственной. Они сохраняют рабочие места для лояльного электората.

На конференции Сбербанка президент много говорил о важности стимулирования отечественной IT-индустрии и повышения качества образования специалистов. Россия действительно обладает «огромным потенциалом технологического развития». Но «индекс робота» говорит о том, что поймать технологическую волну без перестройки институциональной среды невозможно.