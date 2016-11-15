Мощности ВСТО уже все загружены, а их расширение обойдется в 123 млрд руб.

Статья опубликована в № 4203 от 15.11.2016 под заголовком: Для Амурского НПЗ нет нефти

Cтроительство Амурского НПЗ (мощность – 6 млн т, глубина переработки – 94,46%) нецелесообразно из-за выпадающих доходов бюджета, неподтвержденной ресурсной базы и отсутствия возможности подключения к нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Такое заключение по заказу Минэнерго сделали эксперты проектного института ОАО «ВНИПИнефть» («Ведомости» ознакомились с документом). Минэнерго получило отчет, подтвердил его представитель.

Оценка проводилась на основе ТЭО проекта (разработано с использованием китайских технологических и строительных норм), которое предоставило ООО «Амурская энергетическая компания» (АЭК, реализует проект НПЗ). По данным «СПАРК-Интерфакса», 90% АЭК контролирует «Мэн лань син хэ», 10% – Геннадий Шуклин и Александр Копыльцов. АЭК на запрос «Ведомостей» вчера не ответила, с ее акционерами связаться не удалось. По итогам 2015 г. выручка АЭК составила 335 000 руб., чистый убыток – 204,3 млн руб., долгосрочные и краткосрочные обязательства – более 1 млрд руб.

Завод будет строиться в Амурской области. Пуск в эксплуатацию – осень 2019 г., на полную мощность предприятие выйдет к 2023 г., указано в документе. Инвестиции оцениваются в 123 млрд руб. (без НДС). Источник – собственные средства АЭК.

Нефть (6 млн т в год) и газовый конденсат (2 млн т) на завод планируется поставлять с иркутских и якутских месторождений, сообщала АЭК. Но компания не приводит данных, подтверждающих наличие ресурсной базы, пишут эксперты ВНИПИнефть. Упоминается лишь о приобретении инициаторами проекта якутской добывающей компании «Туймаада-нефть» (у нее три месторождения, не подключенных к ВСТО, добыча планируется в 2021 г.). В сентябре 2016 г. они заключили предварительное соглашение о поставках нефти с месторождений Красноярского края с компанией «Харьяга» (ведет геологоразведку). Кроме того, было сообщено о намерении поставлять нефть с ЗАО «Дулисьма». Получить комментарии этих компаний не удалось.

Бюджет тоже потеряет Амурский НПЗ как резидент территории опережающего развития «Приамурская» может получить налоговые льготы. Тогда потери бюджета из-за сокращения экспорта на 6 млн т, которые пойдут на завод, с 2019 по 2035 г. составят 42,8 млрд руб. в налоговых условиях 2015 г., а без учета льгот потери будут 31,9 млрд руб.

На первом этапе нефть будет поставляться на НПЗ по железной дороге, затем завод планируется подключить к ВСТО. Но в ВСТО нет и не будет в перспективе дополнительной мощности для этой нефти, говорится в отчете. Либо придется сокращать поставку сырья на Комсомольский НПЗ «Роснефти», Хабаровский НПЗ Независимой нефтегазовой компании, проектируемый завод «Роснефти» Восточной нефтехимической компании. Кроме того, на 25% может снизиться загрузка порта Козьмино, что может отрицательно сказаться на качестве нефти сорта ESPO.

Стоимость строительства отвода от ВСТО до завода оценивается в 14 млрд руб. (не включена в стоимость проекта). Но для поставки нефти на завод придется увеличивать пропускную способность трубы. Это обойдется в 123 млрд руб., говорил в сентябре представитель госкомпании. У «Транснефти» нет информации о планах каких-либо компаний, подключенных к ВСТО, обеспечить этот завод сырьем, сказал представитель «Транснефти».

Основная часть продукции Амурского НПЗ (86,3%) будет экспортироваться в КНР. В частности, проект предполагает строительство нефтепродуктопровода от завода до пос. Шанэргун в округе Хэйхэ (КНР) с пограничным переходом через реку Амур. Далее нефтепродукты будут транспортироваться по трубопроводу в г. Дацин на нефтехимическое предприятие PetroChina. Минэнерго по поручению вице-премьера Юрия Трутнева до 1 декабря должно подготовить проект межправсоглашения с КНР по строительству нефтепродуктопровода через Амур. Министерство готовит документ, сообщил его представитель.

«Этот проект не обеспечит замены экспорта сырой нефти из России экспортом нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью», – подчеркивают эксперты ВНИПИнефть.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) завода, по оценке АЭК, – 37%, срок окупаемости инвестиций – три года. Но, по оценке ВНИПИнефть, IRR проекта составит 8,1%, а дисконтированный срок окупаемости инвестиций – более 26 лет. На эффективность проекта сильное влияние окажет налоговый маневр. Так, в случае отказа от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты снизится маржа переработки, что еще более отрицательно отразится на окупаемости инвестиций, пишут эксперты института.

Плюс для проекта – короткое транспортное плечо до потребителя и китайские инвесторы, которые предоставят средства на выгодных условиях, минус – неустойчивый налоговый режим в России, говорит директор Small Letters Виталий Крюков. Строить заводы в России сейчас рискованно из-за падения цен на нефть, налоговых условий, маржа переработки у них невысокая, заключает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.