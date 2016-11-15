У сотовых операторов розничные сети перегружены

Плата новых абонентов за услуги не покрывает расходы операторов на содержание розничных сетей – большая часть капитальных затрат в рознице не возвращается, следует из материалов «Мегафона». Количество салонов сотовой связи в России избыточно – абоненты все чаще покупают телефоны и аксессуары в интернете, а дополнительные услуги подключают в «Личном кабинете», цитирует пресс-служба «Мегафона» коммерческого директора оператора Влада Вольфсона. К 2019 г. сотовая розница в России сократится: она требует все больше затрат, не показывая прежней эффективности, следует из отчета «Мегафона».

Ежегодные расходы «большой четверки» (кроме самого «Мегафона» это МТС, «Вымпелком» и «Т2 РТК холдинг») на развитие розницы «Мегафон» оценивает в 60 млрд руб.: открытие каждого салона обходится в 1–1,5 млн руб. Сколько на розницу тратит сам «Мегафон», его представители не говорят. По данным оператора, сейчас в его розничной сети 4000 салонов, половина из них – франчайзинговые.

«Мегафон» в течение 3–5 лет планирует сократить свою сеть на 25–40% до 2500–3000 салонов, говорится в отчете UBS по итогам встречи с гендиректором компании Сергеем Солдатенковым летом 2016 г. Оператор собирается сделать акцент не на росте количества клиентов, а на удержании абонентской базы и за счет сокращения розницы намерен снизить годовой отток абонентов с 50 до 35%, говорил «Ведомостям» аналитик UBS Роман Арбузов: чем меньше продажи, тем меньше отток. Речь идет о сокращении неэффективных, малопосещаемых салонов, отмечает представитель компании Юлия Дорохина. Кроме того, «Мегафон» планирует сократить количество внешних каналов продаж в «физической» рознице, добавляет она.

По оценке «Мегафона», в России насчитывается более 23 000 салонов связи, принадлежащих операторам и крупным сотовым ритейлерам (см. график). Крупнейшие сети управляют примерно 23 600 салонами и стойками продаж, а всего по России почти 28 000 сотовых торговых точек, уточняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

То, что салонов связи в России слишком много, стало очевидно к середине 2016 г., рассказывает президент «Евросети» Александр Малис. Количество салонов, в подавляющем большинстве операторских, за год выросло более чем на 2500, отмечает он, но рынок телефонов и sim-карт в операторской рознице практически не вырос. То есть продажи на салон у операторов сократились, что дает повод говорить об избыточном количестве магазинов, сказал Малис. В первом полугодии 2016 г. год к году число салонов «Евросети» практически не изменилось, добавляет он.

По данным компании – партнера нескольких продавцов электроники (их подтверждали несколько источников, близких к партнерам ее производителей), в сентябре 2016 г. в России было продано 3,18 млн смартфонов и телефонов (примерно на 6% меньше, чем годом ранее). Количество активных sim-карт во II квартале 2016 г. год к году выросло примерно на 4% до 251,6 млн (данные AC&M-Consulting).

Количество салонов росло на фоне ценовой войны на рынке оборудования, начавшейся весной 2016 г., обращает внимание Малис. Тогда МТС расторгла контракт со «Связным» (контроль над ритейлером перешел от Максима Ноготкова к Олегу Малису, брату Александра) и снизила цены почти до себестоимости. МТС рассчитывала привлечь в свои салоны больше покупателей и стимулировать их активнее подключаться к мобильному интернету. Тогда же оператор начал расширять свою розницу, строя салоны под своим брендом и своей торговой маркой «Телефон.ру». К июлю 2016 г. у МТС было 5838 салонов – на 37,5% больше, чем на конец 2014 г., следует из отчета оператора.

В марте 2016 г. вице-президент МТС по маркетингу и стратегии Василь Лацанич говорил «Интерфаксу»: «Факт, что мы несем определенные затраты, связанные с открытием точек, есть давление на EBITDA, однако на сегодня мы полностью компенсировали весь негативный эффект от выхода из «Связного». Компенсировали количественно».

Если МТС увидит реальные шаги конкурентов по снижению числа точек продаж, то и сама будет готова оптимизировать розничную сеть, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников. Российский рынок перенасыщен точками продаж операторов и мультибрендовыми магазинами, что ведет к гонке переподключений и дополнительным затратам операторов, отмечает он.

Вся розничная сеть Tele2 – франчайзинговая: сейчас в ней 3300 фирменных салонов и модулей, цель оператора – 3500–3700 объектов, говорит его представитель Константин Прокшин.

Этот год «Связной» закончит примерно с 2700 магазинами и в 2017 г. планирует сохранить их количество, говорит его представитель Сергей Тихонов. При этом компания рассматривает варианты расширения розничной сети в пределах 5%, отмечает он. Представители «Вымпелкома» не ответили на вопросы «Ведомостей».