«Русснефть» готовится к IPO

«Русснефть» откроет книгу заявок в рамках IPO 21 ноября, сообщили два источника. Компания планирует разместить на бирже 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала). ММВБ с 18 ноября включает обыкновенные акции «Русснефти» в котировальный список первого уровня – решение было принято 14 ноября, сообщила нефтяная компания. Интерфакс

«Газпром» повысил оценку запасов

Запасы нового газоконденсатного месторождения, открытого «Газпромом» в пределах Южно-Лунской структуры (шельф Сахалина), по предварительным данным, составят около 50 млрд куб. м газа, сообщается в квартальном отчете компании. В сентябре начальник департамента «Газпрома» Всеволод Черепанов говорил, что запасы оцениваются в 40 млрд куб. м. Запасы «Газпром» планирует утвердить в госкомиссии в марте. Интерфакс

«Ямал СПГ» зальет первый танкер через год

«Ямал СПГ» планирует начать заливку первого танкера со сжиженным природным газом через год, сообщил совладелец «Сибура» (владеет контрольным пакетом «Ямал СПГ») Леонид Михельсон президенту России Владимиру Путину. Интерфакс

Арбитраж «Газпрома» и «Туркменгаза» приостановлен

Арбитражное разбирательство между «Газпром экспортом» и «Туркменгазом» приостановлено до 31 декабря 2018 г. «с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного процесса», сообщил «Газпром» в квартальном отчете. В июне 2015 г. «Газпром экспорт» инициировал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный в 2010–2015 гг., а с начала 2016 г. приостановил его прием. Интерфакс

«Сибур» профинансирует 57% «Запсибнефтехима»

Общий бюджет проекта «Запсибнефтехим» – около $9,5 млрд, из них 57% профинансирует сам «Сибур», около 20% средств выделены ФНБ, сообщил совладелец «Сибура» Леонид Михельсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Михельсон отметил, что это самый крупный подобный проект в Европе, он будет давать 1,5 млн т этилена и 500 000 т пропилена. ТАСС

Прибыль «Транснефти» выросла в 2,4 раза

Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за девять месяцев 2016 г. составила 19,98 млрд руб. – в 2,4 раза больше, чем по итогам аналогичного периода 2015 г., следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 5,6% до 596,5 млрд руб. Интерфакс