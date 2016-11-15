Негативный сигнал из шахты

Неожиданное уголовное дело на двух заместителей кемеровского губернатора Амана Тулеева и местных силовиков может сказаться на будущем одного из старейших политиков России

Следственный комитет России (СКР) объявил о возбуждении уголовного дела против группы следователей и чиновников Кемеровской области – их подозревают в вымогательстве (ст. 163 ч. 3) 51% акций компании «Разрез «Инской» у ее владельца Антона Цыганкова. Акции стоят, по мнению СКР, не менее 1 млрд руб., поэтому речь идет о вымогательстве группой лиц в особо крупном размере.

В числе подозреваемых – начальник следственного управления (СУ) СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, вице-губернаторы Александр Данильченко (куратор угольной промышленности) и Алексей Иванов (ответственный за связи с силовиками) и близкий к местным властям владелец компании «ПТК «Уголь» Александр Щукин. По сообщению СКР, решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Представители администрации области ситуацию с уголовным делом не комментировали.

В июле кемеровское СУ СКР возбудило против Цыганкова дело – за невыплату заработной платы рабочим шахты «Разреза «Инской» и злоупотребление полномочиями. Арестован Цыганков не был. О неблагополучной ситуации на шахте заявлял губернатор области Аман Тулеев, а местные средства массовой информации сообщали, что Цыганков ведет переговоры о продаже шахты с Щукиным.

Схема, когда в злоупотреблении должностными полномочиями подозревают нескольких лиц в администрации региона, стандартная – точно такая же была в Коми, где сначала арестовали губернатора Вячеслава Гайзера, а потом менеджеров подконтрольной «Ренове» энергокомпании, говорит человек, близкий к администрации президента. И в Кемерове нет прямой передачи денег, а под контроль забираются активы, указывает он.

Политический долгожитель Аман Тулеев стал губернатором Кемеровской области в 1997 г. До 2005 г. дважды избирался, в этом году был назначен Владимиром Путиным губернатором области сроком на пять лет, а в 2010 г. его полномочия продлил Дмитрий Медведев. В сентябре 2015 г. был переизбран, набрав 96,69%.

По словам Максима Худалова из рейтингового агентства АКРА, трудности шахты, принадлежащей компании «Разрез «Инской», которые проявились в первой половине года, были вызваны объективными причинами небывалого (к марту) падения мировых цен на уголь. Это сделало невозможным его экспорт – транспортные расходы слишком велики. Ситуация с «Инским» усугублялась тем, что компания добывает не самый дорогой уголь марки Д с высокой зольностью, что дополнительно снижает его цену. В такой ситуации нельзя было сказать, что шахта – привлекательный актив.

Но с августа цены на уголь стремительно растут, есть и шанс на их дальнейший рост. В этой ситуации контроль даже за таким активом, как «Инской», уже может быть экономически разумным, тем более что шахта не была полностью закрыта и в этой связи ее запуск проще, замечает аналитик.

Пока не ясно, кто основная мишень – начальник местного управления СКР или сам губернатор, говорит политолог Михаил Виноградов. «Но для Тулеева это негативный сигнал. О Кемеровской области было представление как о бесконфликтной территории, а такая история, первая такого уровня за время губернаторства Тулеева, репутацию разрушает. Мы видим парадоксальную ситуацию, когда регионы, показавшие зашкаливающие результаты в голосовании за «Единую Россию», оказываются в центре критики – Самарская, Кемеровская области, Башкирия. Результаты партии не стали защитной грамотой, не гарантировали неприкосновенности политической элите», – удивлен Виноградов.

Такие новости негативно влияют на политическую ситуацию в регионе и на положение ее руководителя, однако необходимо, чтобы оценку дал суд, говорит политолог Константин Костин: «Борьба с коррупцией и конфликтами интересов идет все время, но тот же Гайзер был арестован через год после того, как с хорошим результатом победил на выборах в Коми».

«Это очень плохая новость для губернатора: доверия и полномочий у замов всегда много, если они этого доверия не оправдали – наступает тяжелая ситуация. Я проработала в регионе больше 25 лет, и на моей памяти таких случаев еще не было», – рассказала депутат от Кемеровской области единоросс Татьяна Алексеева.