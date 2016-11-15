Не так судил

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на следующей неделе рассмотрит представление председателя Арбитражного суда Московского округа (ФАС МО) Натальи Шуршаловой о досрочном прекращении полномочий судьи Андрея Жукова, а также заявление самого судьи об отставке «по собственному желанию». Это следует из повестки заседания, опубликованной на сайте ВККС. Судья специализируется на спорах, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Пресс-служба суда не ответила на запрос «Ведомостей», но сразу два близких к суду человека рассказали, что претензии к Жукову связаны с серией решений, принятых в пользу налогоплательщиков. Впоследствии они были отменены коллегией по экономическим спорам Верховного суда. По одному из них, иску налоговой инспекции к ООО «Интеррос», в сентябре было вынесено прецедентное решение Верховного суда – он разрешил взыскивать недоимку не с должника, а с неформально связанной с ним компании.

Лишнего не взяли Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд отменил решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании с фонда содействия развитию гражданского общества «Голос-Урал» почти 2 млн руб. налога с пожертвований.

В 2015 г. налоговая инспекция обратилась в суд с требованием признать ООО «Интеркрос опт» и ООО «Интеррос» взаимозависимыми лицами для целей налогообложения. Первые две судебные инстанции поддержали налоговиков, но суд Московского округа отказал: формально компании не аффилированы, а определить характер спорных правоотношений нижестоящим инстанциям не удалось. Но Верховный суд решение кассации отменил «как принятое с существенными нарушениями норм материального права», оставив в силе постановление суда первой инстанции. По словам одного из собеседников «Ведомостей», в октябре на заседании президиума ФАС МО председатель коллегии Верховного суда по экономическим спорам Олег Свириденко резко раскритиковал работу Жукова. «Для каждого суда отмена решения, особенно в связи с грубейшей ошибкой, – это чрезвычайное происшествие. Очевидно, в ФАС МО изучили отмененные решения и пришли к выводу, что они приняты вопреки сложившейся практике и абсолютно четко выраженной правовой позиции вышестоящего суда, таким образом, речь идет о заведомо неправосудном решении», – рассуждает человек в судейском сообществе. Он отмечает, что в ряде случаев такие решения принимались членами коллегии даже вопреки позиции судьи-докладчика. По словам другого собеседника «Ведомостей», аналогичное представление еще на одного судью ФАС МО, Веру Черпухину (также принимала участие в принятии отмененных Верховным судом решений), может быть рассмотрено на президиуме суда уже во вторник.

Управляющий партнер «Пепеляев груп» Сергей Пепеляев напоминает, что согласно разъяснениям Верховного суда судья не может быть наказан за ошибку. К тому же, уверен эксперт, решение кассации по делу «Интерроса» было абсолютно логичным, а вот Верховному суду пришлось путем очень спорных интерпретаций закона создавать новую правовую реальность. Пепеляев отмечает, что судебная коллегия уже не в первый раз отменяет решения суда округа о направлении дела на новое рассмотрение, не дожидаясь результатов такого пересмотра. И каждый раз решение выносится в пользу налоговиков – очевидно, это следует рассматривать как сигнал арбитражным судам. Показательной, уверен он, будет и отставка судьи.