Додон нам друг

Президентские выборы в Молдавии в воскресенье выиграл социалист Игорь Додон, набравший 52,18% голосов (проевропейский кандидат Майя Санду – 47,82%). Всенародные выборы президента были восстановлены в Молдавии в этом году на фоне острого политического кризиса и массового недовольства населения правящей проевропейской коалицией. «Победа Додона может укрепить позиции Москвы в Восточной Европе на фоне роста популярности евроскептиков и антиправительственных настроений. Выборы прошли всего через пару дней после того, как Трамп после своей победы поставил под вопрос защиту США стран Центральной и Восточной Европы от давления Москвы», – пишет Financial Times. «Москва заполучила еще двух союзников в Восточной Европе, которую считает своими задворками. От выборов в Молдавии и Болгарии определенно пострадал один игрок – ЕС», – добавляет The Wall Street Journal. Партия «Действие и солидарность», от которой выдвигалась Санду, от комментариев отказалась. При этом ключевым игроком молдавской политики считается бизнесмен и заместитель председателя проевропейской Демократической партии Владимир Плахотнюк. Кандидат от демпартии Мариан Лупу снял свою кандидатуру в пользу Санду, однако сама она отказалась от такой поддержки.

Румен Радев Избранный президент Болгарии Углубленный диалог с Россией даст шанс на снижение уровня противопоставления и эскалации напряженности, нормализацию ситуации в Сирии и на Украине.

Внешняя политика в предвыборной кампании обычно играет далеко не первую роль, однако Молдавия в этом плане исключение, убежден ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов: «Молдавское общество действительно расколото между сторонниками евроинтеграции и пророссийскими избирателями, при этом многие евроинтеграторы в последние несколько лет себя дискредитировали. Например, два года назад разразился громкий скандал с пропажей из трех молдавских банков 1 млрд евро, к чему могли быть причастны власти. С другого фланга две силы – социалисты во главе с Додоном и коммунисты во главе с бывшим президентом Владимиром Ворониным, однако последний решил сыграть роль миротворца между правыми и левыми и утратил популярность. Додон на этом фоне сыграл по-умному, вовремя отделившись от теряющего популярность Воронина и критикуя правое правительство, которое не особенно заботилось о повышении жизненного уровня молдован». Фигура президента в Молдавии номинальная, помимо этого и парламент недееспособен, ведь три главные силы – сторонники евроинтеграции, коммунисты и социалисты – не могут поделить власть, а у партии Додона большинства нет, продолжает эксперт. «Президент Молдавии принимает послов и делает официальные заявления, но серьезно что-то поменять во внешней политике у него просто нет полномочий. Его избрание – важный сигнал со стороны молдован, которые сильно пострадали от введения санкций со стороны России, однако и Москва не будет резко менять свой курс, скорее всего она посмотрит, как быстро Додон сможет получить новые полномочия, о чем он заявлял. Если это пройдет успешно, то Россия его со своей стороны поддержит», – полагает Гуселетов.