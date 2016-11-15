Дело о защите парка

В понедельник в Москве прошли обыски более чем у 10 защитников парка «Торфянка», позже они были доставлены в Бабушкинский межрайонный следственный отдел СКР. По словам адвоката Максима Пашкова, уголовное дело было возбуждено по ч. 1 и ч. 3 ст. 148 УК (оскорбление религиозных чувств верующих; незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений) в отношении неустановленного круга лиц. По его словам, обвинения никому не предъявлены, у всех статус свидетелей. Обыски были санкционированы Бабушкинским районным судом, сказал адвокат. Представитель СКР по Москве отказался от комментариев.

Конфликт вокруг парка «Торфянка» длится более полутора лет. Местные жители протестуют против строительства в парке храма в рамках программы «200 храмов». Однако православные активисты из движения «Сорок сороков» выступили за строительство храма, установив на месте строительства деревянный крест. Между конфликтующими сторонами иногда были столкновения. В конфликт вмешивался патриарх, который летом прошлого года призвал отказаться от конфронтации. После голосования на портале «Активный гражданин», где большинство высказалось за перенос места строительства храма, был выделен новый участок, однако там строительство пока не началось. При этом несколько недель назад патриарх Кирилл заявил, что активисты не защищают парк, а «ненавидят изображение креста Господня». Адвокат движения «Сорок сороков» Оксана Михалкина сообщила «Ведомостям», что православные активисты написали более 30 заявлений на защитников парка: «Первое заявление было написано полгода назад после нападения на священника Олега Шалимова, просили установить личности нападавших. Позже заявления написали после того, как поклонный крест в парке облили химическим веществом и разобрали ограждения вокруг места строительства. Видимо, после проведения проверки приняли решение возбудить уголовное дело».

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, депутаты Мосгордумы Андрей Клычков и Николай Зубрилин направили телеграммы на имя прокурора Москвы и начальника ГУ МВД по Москве с требованием проверить законность обысков активистов «Торфянки». Лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин направил обращение генпрокурору с требованием принять меры прокурорского реагирования после обысков у активистов, а также потребовал от ГУ МВД объяснить причину задержания.

Предполагалось, что храм могут построить в другом месте, но православные активисты не поняли, зачем менять место строительства, если можно построить два храма, полагает политолог Алексей Макаркин: «Компромисс не получился. Церковное священноначалие не хочет игнорировать организации вроде «Сорок сороков», поскольку они могут понадобиться в разных ситуациях, – они хорошо мобилизуемы и идеологически ориентированы. К тому же православные активисты понимают, что им за их выходки ничего не будет, что показал разгром выставки Вадима Сидура в Манеже». Сдерживать их не хотят, поскольку нет прямого указания от властей, а позиция государства пока остается прежней, добавляет он.