Статья опубликована в № 4203 от 15.11.2016 под заголовком: Слова

Франк-Вальтер Штайнмайер

«Прежде всего я благодарен за большое доверие и поощрение, которое пришло от людей в и вовне политики, независимо от партийной принадлежности».

Правящая коалиция в Германии выдвинула на церемониальный пост президента министра иностранных дел федеративной республики. («Интерфакс»)

Дональд Трамп

«Я хочу вместе с вами двигаться к укреплению американо-китайского сотрудничества <...> отношения обязательно смогут получить развитие».

Телефонный разговор избранного президента США с председателем КНР Си Цзиньпином стал одним из первых международных звонков Трампа. (ТАСС)

Виктор Озеров

«Потребности Ирана – это около $10 млрд <...> если все-таки США или Европа не разрешат, то с октября 2020 г. мы вернемся [к этому вопросу]».

По словам председателя комитета по обороне Совета Федерации, поставки оружия в Иран на эту сумму до 2020 г. возможны с санкции Совбеза ООН. («Интерфакс»)