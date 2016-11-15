Страна богатых и бедных

За пять с лишним лет войны в Сирии погибло около 250 000 человек, 5 млн стали беженцами, а еще 7 млн были вынуждены покинуть свои дома. Более половины страны контролируют вооруженные группировки, включая «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), а на подконтрольных президенту Башару Асаду территориях уцелевшим заводам не хватает электроэнергии. На дорогах опасно, и водители грузовиков вынуждены платить взятки на контрольно-пропускных пунктах как боевикам, так и правительственным силам. Экономика лишилась своей опоры – экспорта нефти – после того, как ИГ захватило восток страны в 2014 г. Кроме того, сказываются международные санкции, введенные из-за недовольства Запада жестокими действиями режима Асада против гражданского населения.

В результате курс сирийской лиры за это время ослаб с 50 до 500/$, цены выросли, а огромное число людей стали нищими. «Огромные проблемы со всем – с топливом, сырьем, транспортом и инфляцией», – говорит Ияд Бетинджанех, экспортирующий и импортирующий продукты питания. По его словам, местные жители сократили расходы, а санкции мешают ему импортировать товары. У его компания не было доступа к заводам по упаковке еды, расположенным на подконтрольной повстанцам территории возле Дамаска, пришлось сократить 250 из 700 сотрудников.

Бизнес в Сирии испытывает «давление со всех сторон», утверждает Абу Абдалла, занимающийся оптовой торговлей продуктами питания в Дамаске: «Со стороны властей, вооруженных группировок, ИГ и преступников. Раньше на доставку товаров из Дайр-эз-Заура на востоке требовалось шесть часов, а теперь две недели. Транспортные издержки выросли в 200 раз, не учитывая все пошлины, которые нужно заплатить по пути вооруженным людям».

В некоторых секторах экономики производство сократилось на 50–60%, по оценкам Самера аль-Дебса, сторонника Асада и руководителя Промышленной палаты Дамаска. Он жалуется на то, что из-за западных санкций выросла стоимость импорта, так как банки отказываются осуществлять транзакции с сирийскими компаниями.

По оценкам бывшего министра экономики Хумама Джазаири, инфляция составила 400% с 2011 г. Согласно МВФ, до войны в крайней бедности жило 12% сирийцев, теперь – две трети. Как утверждает мать троих детей Суха Каддур, ее муж получает неплохой доход благодаря своей молочной лавке, но семья все равно едва сводит концы с концами: «Если я куплю что-то одному сыну в этом месяце, то другому смогу купить уже только в следующем. Здесь больше нет среднего класса, только бедные или богатые».

Перевел Алексей Невельский