Улюкаев требует распродажи

Госкомпании и госкорпорации, которые не справляются с продажей непрофильных активов, должны лишиться господдержки. Такое предложение направил в правительство министр экономразвития Алексей Улюкаев, сообщил «Интерфакс». Это подтвердил представитель министерства. К господдержке относится, например, субсидирование процентной ставки на реализацию новых инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, госгарантии по кредитам либо облигациям или применение отраслевых мер поддержки. Также министерство считает, что надо исключить возможность учета затрат организаций на содержание «непрофилей» при расчете тарифов на услуги. Секретариат первого вице-премьера Игоря Шувалова пока это письмо не получал, говорит его представитель.

Игорь Артемьев руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Если речь идет о ресторанах, увеселительных заведениях, спортивных командах, то нужно это все продавать.

Разработать порядок оценки и продажи непрофильных активов президент России Владимир Путин поручил в начале года, отчитаться надо было в октябре. В своем письме Минэкономразвития рассказывает госкомпаниям, как определить профильные активы – всего в списке 10 критериев (см. врез). У каждого из них свой вес. Проект считается профильным, если набирает 50% и более. От других придется избавляться.

Сорок госкомпаний из 52, включенных в спецперечень правительства, разработали программы отчуждения таких активов, говорит представитель Минэкономразвития. В них попало 27 646 активов на 211,7 млрд руб. Продано уже 16 999 на 176 млрд руб. Шесть обществ выполнили программы в полном объеме, в том числе «Роснефтегаз», «Интер РАО» и «Транснефть». Восемь решили, что у них таких активов нет.

Самую внушительную поддержку от государства получает ВЭБ. Вопрос по поддержке госкорпораций будет прорабатываться дополнительно, говорит представитель Минэкономразвития. ВЭБ с начала года ведет работу по выводу непрофильных активов, по каждому есть своя стратегия выхода, по некоторым уже ведутся предметные переговоры, говорит представитель ВЭБа: «Планируем завершить все в сроки».

Госкомпании уверяют, что непрофильные активы не так легко продать. Представитель «Ростелекома» указывает на отсутствие платежеспособного спроса. Если актив не удается продать, его надо подарить государству или региону либо просто ликвидировать, говорится в письме Улюкаева.

Критерии основного бизнеса Например, недвижимый актив на территории России, используемый для осуществления основного вида деятельности либо для единственного проезда к территории, оценивается в 15%. Также актив должен генерировать более 5% выручки за прошедший год. Или должны быть какие-то контракты, связанные с использованием этих активов, общая стоимость которых превышает 1% от выручки материнской компании. Это может быть и какой-то социальный объект, вроде поликлиники, но только если его выручка на 50% формируется за счет предоставления услуг сотрудникам госкомпании. А если это, к примеру, детский сад, доступный не только детям сотрудников, тогда это непрофильный актив. Также актив считается профильным, если результат его деятельности составляет гостайну.

В ФАС удивлены предложению по тарифам. Уже сейчас при их расчете обоснованным следует считать только те расходы, которые относятся к регулируемым видам деятельности, т. е. осуществляются профильными активами, говорит замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. ФАС уже переходит от «затратного» метода при расчете тарифов, говорит сотрудник инфраструктурной компании, затраты на непрофильные активы остались в отдельных тарифах, принятых еще до передачи тарифов в ФАС, но ФАС такие затраты уже не учитывает. Однако проблема есть в регионах, продолжает он, до конца учет таких расходов не искоренили.

Для полного избавления от непрофильных активов нет политической воли, скептичен Владимир Цупров из «ТКБ инвестмент партнерс». Более того, эта проблема не должна решаться приказами. Самое эффективное решение – сделать госкомпании частными, советует он.

Проблема преувеличена: доля непрофильных активов не превышает 5% от валюта-баланса компаний, а расходы на поддержание несущественны, спорит партнер KPMG Антон Усов. В последние годы компании сокращали расходы на «непрофили», согласен партнер ФБК Игорь Николаев. Обязанность по поддержанию многих непрофильных активов государство возложило на компании само, реализовать их в кризис сложно, а передача государству – радикальная мера, считает Усов: государство и так не справляется со всеми своими активами.