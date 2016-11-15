Оттолкнулась от дна

Восьмой квартал спада ВВП стал последним: с очисткой от сезонности экономика выросла на 0,1%. Но считать, что за спадом пришел рост, пока рано

Падение экономики в III квартале замедлилось до 0,4% с 0,6% во втором, говорится в предварительной оценке Росстата. Его данные совпадают с расчетами Минэкономразвития.

С очисткой от сезонности ВВП в III квартале вырос на 0,1% (ко второму), подсчитало Минэкономразвития. Такую же оценку давали экономисты ВЭБа. Но говорить о выходе из рецессии рано. Формально, чтобы объявить о техническом окончании рецессии, нужно два квартала роста, предупреждает представитель Минэкономразвития. В январе – сентябре, по расчетам Минэкономразвития, ВВП сократился на 0,7%.

Главным фактором, остановившим падение экономики, стал потребительский спрос, говорил ранее главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Но за спадом рост не придет, подчеркивает он: не на что опереться. Розничный товарооборот рос три месяца (0,8%), но при сравнении с масштабным падением (на 15% к среднему уровню 2014 г.) это может оказаться временной коррекцией, предупреждают экономисты Центра развития ВШЭ.

Восстановление спроса в основном поддержал импорт, который в III квартале существенно вырос (см. врез), а промышленность, напротив, ускорила падение. Рост спроса может оказаться недолгим: и бюджетная, и денежная политика направлена на сдерживание потребления, отмечает Клепач. Восстановление импорта будет сокращать возможности для экономического роста, поскольку часть конечных расходов будет идти не на поддержку внутреннего производства, а на приобретение импортной продукции, соглашается Наталия Орлова из Альфа-банка. Оживление импорта товаров на фоне стагнации экономики может быть связано с укреплением рубля, указывают в ВШЭ.

Динамика импорта Импорт в III квартале вырос на 4% после снижения на 4,9 и на 20,4% во втором и первом соответственно. По итогам года импорт может снизиться всего на 2%, указывает ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Практически роста импорта нет, категоричен замминистра финансов Максим Орешкин, он связан с разовыми инвестсделками, профинансированными извне.

ВВП продолжает сжиматься и цифры в конце года могут быть хуже ожидаемых, предупреждает Орлова. Накапливаются негативные факторы. Например, цена на нефть. Давление на нефтяные котировки оказывается по нескольким направлениям, пишет Bank of America Merrill Lynch: рост курса доллара из-за ожидания повышения ставки ФРС, сокращение спроса на энергоносители со стороны развивающихся стран из-за возможного изменения торговой политики США и рост их производства в самих США. Российская нефть Urals в понедельник на закрытии стоила $38,93/барр.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП в 2016 г. сократится на 0,6% и вырастет на 0,6% в 2017 г. Таким образом, к уровню 2014 г. экономика вернется только к началу 2020 г. Базовый сценарий долгосрочного прогноза предполагает стагнацию – среднегодовые темпы роста в 1,8% ВВП.

Макроэкономическая ситуация улучшается, акцент смещается на микроуровень, указывал председатель ЦСР Алексей Кудрин, нужны реформы. У Минэкономразвития есть целевой сценарий, предполагающий выход на темпы роста свыше 4% в год уже с 2018 г., – правда, при переходе на инвестиционную модель. Это рост доходов компаний за счет снижения их издержек, улучшение бизнес-климата, поддержка несырьевого экспорта. Но эффективные инвестиции – это то, что позволяет нарастить выпуск по завершении проекта, а не просто закапывание труб в землю или строительство мостов в никуда, указывает федеральный чиновник, в России же кризис проектов. А бюджетная политика вместо стимулирования инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал перекошена в пользу социальных и оборонных расходов, сетует он.