Цифры. Тенденции. События

$82 млрд

На столько снизились инвестиции компаний Великобритании после Brexit, следует из публикации Центра экономических и деловых исследований (CEBR). Об их сокращении сообщили 42% крупных британских фирм, 44% средних и 32% маленьких. Интерфакс

35,4 года

Составляет средняя продолжительность трудовой жизни в Европе, свидетельствуют данные Евростата. С 2005 по 2015 г. она выросла на 1,9 года, у женщин – на 2,6, у мужчин – на 1,2. Самая долгая ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни была зафиксирована в Швеции (41,2 года), а самая короткая – в Италии (30,7). Интерфакс

Регионы решат сами

Регионы смогут сами отменять или вводить мораторий на изменение кадастровой оценки недвижимости до 2020 г. Такие поправки одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам. Интерфакс

Трамп все меняет

Избрание Дональда Трампа президентом США приведет к ускорению ВВП, инфляции и повышению процентных ставок, считают экономисты, опрошенные WSJ. Рост экономики, по консенсус-прогнозу, составит 2,2% в 2017 г. и 2,3% в 2018 г. против 1,5% в последние 12 месяцев. Этому могут способствовать предложенные Трампом сокращение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру. Ожидается, что инфляция ускорится до 2,2% в 2017 г. и 2,4% в 2018 г., впервые за последние годы превысив цель в 2% в течение столь продолжительного периода. Главным риском экономисты считают возможное развязывание торговой войны Белым домом. WSJ