HBO продлил сериалы «Мир Дикого Запада» и «Развод» на второй сезон

Телеканал HBO продлил сериал «Мир Дикого Запада» на второй сезон, который будет состоять из 10 серий и выйдет не раньше осени 2017 г. Как сообщил программный директор HBO Кейси Блойс, дата релиза будет зависеть от того, насколько быстро начнутся съемки продолжения. Над новыми сериями будут работать продюсеры первого сезона Джонатан Нолан и Лиза Джой. «Мы счастливы, что «Мир Дикого Запада» продолжится в новом сезоне», – заявили они. «Мир Дикого Запада» рассказывает о футуристическом парке развлечений, где люди и роботы мирно сосуществуют до тех пор, пока последние не начинают давать сбой. Сериал стартовал на телеэкранах в октябре 2016 г., а сейчас у него уже больше 3 млн зрителей по всему миру. Среди продюсеров – Джей Джей Абрамс, роли исполняют Эван Рэйчел Вуд, Люк Хемсворт, Джеффри Райт и Энтони Хопкинс. Канал продлил на второй сезон и сериал «Развод» с Сарой Джессикой Паркер, тепло встреченный критиками. Зрители и критики уже успели назвать «Развод» продолжением «Секса в большом городе»: в этой комедии главная героиня предлагает мужу расстаться полюбовно и пара вступает на тернистый путь бракоразводного процесса. The Hollywood Reporter

Выходит новый «Гарри Поттер» по-русски

Русскоязычная версия восьмой книги о Гарри Поттере «Гарри Поттер и проклятое дитя» поступит в продажу 7 декабря. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе издательства «Азбука-Аттикус». «Стартовый тираж составит 150 000 экземпляров, потом ожидаем допечатки», – рассказали ТАСС в издательстве. Автором перевода выступила Мария Спивак, редактором – Анастасия Грызунова. В книге 464 страницы, формат издания – 126 х 200 мм, отметили в издательстве. «Гарри Поттер и проклятое дитя» – пьеса из двух частей, созданная писателем и сценаристом Джеком Торном и режиссером Джоном Тиффани при участии автора саги Джоан Роулинг. Действие в пьесе развивается спустя 19 лет после событий седьмой книги серии «Гарри Поттер и дары смерти». ТАСС