Цифры. Тенденции. События

Более 50%

Всех затрат на интернет-рекламу в США в 2017 г. придется на рекламу на мобильных устройствах, прогнозируют аналитики Citi. В 2015 и 2016 гг. эти затраты росли на 20% ежегодно. По итогам 2016 г. американские рекламодатели потратят на мобильную рекламу $30,5–35,5 млрд, в 2017 г. – $41–48 млрд, в 2018 г. – $51–59 млрд, говорится в отчете Citi.

Доля десктопов в затратах рекламодателей начала снижаться в этом году благодаря росту мобильного трафика и популярности блокировщиков рекламы.

Мобильная реклама в этом году отыграла серьезную долю у десктопной – на нее пришлось 47% всех затрат рекламодателей в сети в первом полугодии 2016 г. по сравнению с 35% по итогам 2015 г. и 30% в первом полугодии 2015 г. В 2016 г. рынок мобильный рекламы вырастет более чем на 50%, прогнозирует Citi. Ведомости

Фильтр для ложных новостей

Google запретит показ рекламы по программе AdSense на сайтах, которые размещают ложную, искаженную информацию, а также скрывают своих владельцев, сообщила компания в своем блоге. Google уже поступил аналогичным образом с порносайтами и ресурсами, разжигающими межнациональную рознь, пишет WSJ. Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг написал на своей странице в социальной сети, что компания планирует помечать в ленте новостей соцсети вымышленные новости. Ведомости

Mail.ru Group проверит рекламу в офлайне

Mail.ru Group сообщила, что будет помогать ритейлерам измерять эффективность их онлайн-рекламы на базе собственного решения в области больших данных (BigData). Система, разработанная вместе с петербургским НПО «Аналитика», позволит рекламодателям лучше узнать свою офлайн-аудиторию и изучить ее реакцию на рекламные кампании, говорится в сообщении группы. Также это позволит эффективнее управлять потоками посетителей – например, система помогает понять, сколько посетителей проходит мимо магазина, как долго они находятся внутри и т. п. Ведомости