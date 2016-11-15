Новый совет «Башнефти»

Кандидатами в совет директоров «Башнефти», которую в октябре купила «Роснефть», выдвинуты восемь сотрудников «Роснефти», один – британской ВР (владеет 19,5% акций в «Роснефти») и два представителя правительства Башкирии, сообщила «Башнефть». От «Роснефти» номинированы президент «Башнефти», вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, руководитель службы безопасности Олег Феоктистов, вице-президент Дидье Касимиро, директор департамента Отабек Каримов, директор департамента Артем Пригода, директор департамента Светлана Грицкевич, а также Елена Завалеева. От ВР – Кристоф Неринг. От Башкирии – премьер-министр Рустэм Марданов и министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. В совете «Башнефти» сейчас 10 директоров. Интерфакс

Аукцион на Эргинское перенесен

Минприроды не успеет до конца года провести аукцион по Эргинскому месторождению в Ханты-Мансийском автономном округе (с запасами нефти свыше 100 млн т), сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской. Минприроды планировало выставить данное месторождение на торги сначала летом 2016 г., затем перенесло аукцион на сентябрь. Источники говорили, что оптимальным было бы проведение аукциона в начале 2017 г. для выполнения плана по бюджету на будущий год. Интерфакс

От Polymetal ждут спецдивидендов

Polymetal, несмотря на недавнее снижение цен на золото, в декабре может объявить специальные дивиденды в сумме около $100 млн, ожидают аналитики «Сбербанк CIB». Компания не представила обновленную информацию о дивидендах, но выплата спецдивидендов является базовым сценарием «Сбербанк CIB». В презентации Polymetal говорится, что спецдивиденды возможны. В начале октября, когда золото начало дешеветь, глава Polymetal Виталий Несис заявил, что при сохранении негативной динамики цен шансов на спецдивиденды будет немного. Интерфакс

Гохран почти исчерпал лимит

Гохран в октябре 2016 г. закупил драгметаллов и драгкамней в Госфонд на 2,6 млрд руб., следует из материалов Минфина. С начала года закупки составили ровно 5 млрд руб. Согласно последним поправкам в бюджет на 2016 г. Гохран может потратить на закупку драгметаллов и камней в Госфонд 5,018 млрд руб., т. е. лимит почти израсходован. Интерфакс

Из Сочи – в Китай

Холдинг «Базэл аэро», управляющий аэропортами Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика, ведет переговоры об обслуживании рейсов в Китай. Как сообщает пресс-служба «Базэл аэро», аэропорт Сочи начнет обслуживать рейсы в этом направлении в апреле 2017 г. – в китайский Чэнду. Представители Краснодарского края, администрации Сочи, аэропортов «Базэл аэро» прорабатывают возможность открытия сообщения еще с шестью городами: Пекин, Чжэнчжоу, Урумчи, Шанхай, Куньмин, Гуанчжоу, сообщила компания. Интерфакс