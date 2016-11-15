Совкомбанк не спасет «Пересвет»

Совкомбанк – один из держателей облигаций банка «Пересвет» не планирует участвовать в санации банка независимо от предлагаемых условий, заявил совладелец банка Сергей Хотимский: «В качестве санатора мы не готовы участвовать, поскольку не имеем необходимой экспертизы в строительной области, у нас нет компетенций по взысканию или развитию проектов с застройщиками». ЦБ совместно с кредиторами банка «Пересвет» рассматривает возможность его санации. На вопрос, устраивают ли Совкомбанк предложенные ЦБ варианты решения ситуации в «Пересвете», в частности по конвертации долга кредиторов в капитал, он сказал: «Нас устроит любой вариант, который устроит Центробанк». Он не раскрыл размер задолженности «Пересвета» перед Совкомбанком. Интерфакс

ЦБ хочет знать иностранные риски

Банк России планирует с 2017 г. обязать банки раз в квартал публично раскрывать информацию о кредитах, предоставленных нерезидентам, сказал зампред Центробанка Василий Поздышев.

«По результатам прошлогодней работы и работы надзора в этом году мы увидели, что во многом зачистили эту зону риска. Тем не менее мы бы хотели, чтобы банки раскрывали эту информацию, т. е. кредиты нерезидентам, ценные бумаги в репозитарии, которые не удовлетворяют требованиям ЦБ, а также мы бы хотели, чтобы банки раскрывали информацию об обременении». По его словам, эта мера направлена на то, чтобы помочь кредиторам банка, прежде всего компаниям, оценивать финансовую устойчивость и риски банков. Reuters

Сбербанк продаст акции Visa и Masterсard

Сбербанк рассматривает возможность продажи в 2017 г. акций Visa и Mastercard, сообщил зампред Сбербанка Александр Морозов. «Мы хотим продать наши акции международных платежных систем Visa и Mastercard. В 2017 г. можем провести эти сделки, но все будет зависеть от рынка», – отметил Морозов. Крупнейшие эмитенты карт обеих платежных систем должны покупать их акции. ТАСС

Долги и зарплаты

Задолженность ФГ «Будущее» перед Московским кредитным банком за квартал увеличилась на 260,9 млн руб. и составила 1,7 млрд руб., следует из отчетности холдинга за III квартал 2016 г. Ставка по нему – 14,5%, лимит – 1,9 млрд руб. Данный кредит был взят на приобретение НПФ «Уралсиб», рассказал представитель пресс-службы группы. «Использовался он частями в соответствии с условиями оплаты по сделке. Дальнейшей выборки не планируется, так как сумма сделки была при окончательных расчетах скорректирована в меньшую сторону», – отметил он.

Средняя зарплата 10 сотрудников ФГ «Будущее» составила за девять месяцев 509 млн руб., следует из отчетности. Представитель группы указал, что данные о доходах ошибочны и ошибка «будет устранена в установленном порядке». Ведомости