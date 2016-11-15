Apple Pay получил Visa

Apple начала подключать к платежному сервису Apple Pay в России банковские карты Visa. До того этот сервис в нашей стране работал только с картами Mastercard

Платежи через Apple Pay стали доступны держателям карт Visa Альфа-банка и «Тинькофф банка», следует из материалов, размещенных на российском сайте Apple. Представители банков и платежной системы Visa это подтвердили. Дальнейшие планы сотрудничества с банками и платежными системами Apple не раскрывает. Расширение круга банков-партнеров и платежных систем происходит по мере их технической готовности, утверждает источник, близкий к одной из них.

До сих пор Apple Pay в России была доступна только пользователям карт Mastercard. В начале октября 2016 г. присоединились держатели Mastercard, выпущенных Сбербанком, а в начале ноября – клиенты еще восьми банков, включая «Тинькофф» и Альфа-банк, а также «Яндекс.Денег».

На Visa в 2015 г. приходилось 44,7% всех выпущенных в России платежных карт, на Mastercard – 49,4%, следует из отчета Национальной системы платежных карт. По данным ЦБ, на конец первого полугодия 2016 г. в России было выпущено 249 млн платежных карт. Сами платежные системы не раскрывают количество выпущенных в России карт.

Доля Visa в портфеле «Тинькофф банка» ниже доли Mastercard, утверждает его представитель Дарья Ермолина.

Контакт не нужен По данным Visa, количество транзакций по картам Visa payWave в России увеличилось в 4,5 раза за последний год, рассказывает ее представитель. 84% россиян знают о бесконтактных платежных картах, а 38% пользуются ими, говорит он, ссылаясь на данные исследования Visa.

О запуске Apple Pay в CША корпорация объявила осенью 2014 г.

Сервис позволяет владельцам смартфонов Apple (сейчас это iPhone 6 и более поздние модели – 6s, SE, 7), а также планшетов iPad Pro и умных часов Apple Watch оплачивать товар и услуги со своих устройств с помощью технологии бесконтактной связи (NFC). При этом деньги снимаются с их банковских карт, привязанных к приложению. Вице-президент Apple по Apple Pay Дженнифер Бейли ранее рассказывала «Ведомостям» о десятках миллионов подписчиков платежного сервиса по всему миру. По данным Apple, в июне 2016 г. их количество год к году выросло на 450%.

Данные о количестве пользователей своей платежной системы в России Apple не раскрывает. Apple Pay очень востребован – первая тысяча пользователей подключилась всего за полчаса, а транзакционный оборот уже составляет несколько миллионов долларов, передала «Ведомостям» директор по продуктам и проектам электронного бизнеса Альфа-банка Татьяна Ярмола. Альфа-банк дополнил сервис – если клиент потерял карту, он может заблокировать саму карту и пользоваться оплатой с мобильного телефона, это особенно актуально для путешественников, например, говорит она.

За первые две недели к Apple Pay подключилось почти 53 000 пользователей Mastercard, общая сумма транзакций превысила 145 млн руб. – средняя сумма транзакций на одного пользователя составила 2774 руб., рассказывает Ермолина из Mastercard.

По состоянию на 13 октября более 125 000 карт клиентов Сбербанка было прикреплено к Apple Pay, а оборот платежного сервиса составил более 120 млн руб., сообщал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

29 сентября 2016 г. свою платежную систему в России запустил основной конкурент Apple – Samsung. В начале ноября его представитель говорил, что еженедельно количество операций через Samsung Pay растет на 10%, а количество уникальных пользователей – на 15%.

Производители смартфонов, продвигающие собственные платежные системы, могут рассчитывать на комиссии банков за проведение операций, отмечает директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. Но сейчас такие системы решают в первую очередь маркетинговые задачи – например, наклейки на кассовых терминалах, принимающих платежи со смартфонов того или иного бренда, можно рассматривать как средство его продвижения, рассуждает он.