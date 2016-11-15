Ноутбуки обрели спрос

В III квартале 2016 г. в Россию было поставлено 806 000 ноутбуков – почти на 11% больше, чем годом ранее, следует из отчета IDC. Этот сегмент рынка персональных компьютеров (ПК) вырос год к году впервые за 15 кварталов, отмечают его авторы. При этом весь российский компьютерный рынок в июле – сентябре сократился на 6,2%: всего было продано 1,2 млн устройств, продажи десктопов сократились на 30,6%. Доли рынка и темпы роста поставок конкретных производителей IDC не раскрывает.

Российский рынок ноутбуков оттолкнулся от дна – дальше поставкам падать некуда, рассуждает аналитик IDC Наталья Виноградова. Росту в III квартале 2016 г. способствовали большие закупки ноутбуков ритейлерами, готовящимися к новогодним продажам (IDC измеряет отгрузки компьютеров производителями, а не их розничные продажи), в сочетании с тем, что затоваривания складов сейчас нет, считает она. Кроме того, стабилен спрос на ноутбуки со стороны корпоративных покупателей, говорит Виноградова. Она прогнозирует, что в IV квартале 2016 г. поставки также вырастут.

Ранее аналитики и участники рынка связывали сокращение рынка ПК и ноутбуков, в частности, с популярностью планшетов. Но в последнее время их продажи падают: так, по данным IDC, в III квартале 2016 г. поставки этих устройств в Россию год к году сократились на 35,3% до 1,3 млн. Планшеты уже купили все, кто хотел, при этом стало очевидно, что планшет как рабочий инструмент не может служить заменой ноутбуку, отмечает Виноградова.

С оценкой IDC согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, рост поставок ноутбуков в III квартале 2016 г. объясняется тем, что производители, в первую очередь китайские, ввезли в Россию к началу новогодних продаж достаточно много этих устройств. Сейчас рынок стабилизируется после нескольких лет падения, которое в 2015 г. было особенно заметным из-за кризиса, отмечает Муртазин.

Рост отгрузок ноутбуков директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков связывает с возникновением такой товарной категории, как клаудбуки. Это недорогие ноутбуки начального уровня, продающиеся за 12 000–14 000 руб., по характеристикам схожие с популярными ранее нетбуками, объясняет он. По его оценке, в III квартале 2016 г. в Россию было ввезено около 100 000–150 000 таких устройств, благодаря чему и произошло увеличение отгрузок.

В отличие от поставок продажи ноутбуков по-прежнему сокращаются, замечает представитель «Связного» Сергей Тихонов. По данным «Связного», в III квартале 2016 г. в России их было продано на 16% меньше, чем годом ранее, – всего 700 000 устройств. Выручка от продаж сократилась меньше – на 4% до 21 млрд руб. Падение продаж в 2015 г. составляло 40% в штуках и 23% в деньгах, сравнивает Тихонов и прогнозирует, что по итогам 2016 г. продажи вновь сократятся, но выручка может стабилизироваться за счет роста цен. Он говорит, что продажи планшетов продолжают давить на рынок ноутбуков, несмотря на сокращение спроса на них.

За первые девять месяцев 2016 г. год к году продажи ноутбуков в штуках в России сократились на 16%, в деньгах – остались на уровне прошлого года, говорит представитель «М.видео» Валерия Андреева. Эти результаты лучше, чем за тот же период 2015 г., когда сокращение продаж составило 35%, а выручка уменьшилась на 19%, отмечает она. По ее словам, в «М.видео» ноутбуки продаются лучше, чем в среднем по рынку: за девять месяцев 2016 г. выручка от их продаж выросла год к году на 7%. Про динамику количества продаж Андреева не говорит. На продажи ноутбуков влияют отложенный спрос, связанный со снижением их реализации в 2015 г., и рост корпоративного сегмента, утверждает Андреева. Его доля в продажах в январе – сентябре 2016 г. выросла год к году на 5 п. п. до 14%, отмечает она.

Между отгрузками и розничными продажами проходит 1–3 месяца, рассказывает представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова. Сокращение розничных продаж ноутбуков без учета корпоративных закупок в III квартале 2016 г. год к году составило 19%, утверждает она. По подсчетам Завьяловой, корпоративный сегмент занимает до 25% в продажах ноутбуков и продажи в нем падают не так сильно, как в массовом сегменте.