«Система» и МТС отказались от рейтингов Moody’s

АФК «Система» и МТС (на 50,44% принадлежит АФК) прекратили договорные отношения с рейтинговым агентством Moody’s, продолжив отношения со Standard & Poor’s и Fitch. Поддержание двух международных рейтингов является достаточным для кредиторов и инвесторов, говорится в сообщении АФК. Это решение позволит МТС оптимизировать затраты на работу с кредитными агентствами, отметил представитель МТС. Агентство Moody’s 15 ноября отозвало рейтинг «Системы», объяснив это причинами делового характера. Интерфакс

«Мегафон» не станет третьим лицом в споре Samsung и «Евросети»

Арбитражный суд Москвы отказался включить «Мегафон» (владеет 50% «Евросети») в судебный процесс между «Евросетью» и Samsung в качестве третьего лица. Разбирательство касается решения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате России, обязавшего «Евросеть» выплатить Samsung 1,2 млрд руб. пеней за просрочки при оплате товаров. Как пояснила юрист «Мегафона», у «Евросети» недостаточно собственных средств и имущества на исполнение решения МКАС и взыскание может быть обращено на «Мегафон». Интерфакс

У Роскомнадзора нет претензий к Microsoft по персональным данным

Роскомнадзор снял претензии к Microsoft. Вопрос о локализации персональных данных россиян закрыт, заявил руководитель ведомства Александр Жаров. По итогам весенней проверки «Майкрософт рус» Роскомнадзор выдал Microsoft предписание устранить нарушения до 26 октября, что компания и сделала, сообщает Роскомнадзор. Проверка касалась не аккаунтов пользователей и данных, расположенных в облачных хранилищах, а кадровых данных сотрудников самой «Майкрософт рус», сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с Жаровым. Ведомости