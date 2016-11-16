Аграриям нужно больше денег

Российскому агрокомплексу в 2017 г. дополнительно потребуется 30 млрд руб., заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Если нам дополнительно выделят 30 млрд руб., то мы себе ни в чем не откажем и все будет хорошо», – сказал он. По словам Ткачева, именно такой уровень господдержки позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли и повысить ее технологический уровень. Интерфакс

Капсульное импортозамещение

Экспертный совет Фонда развития предпринимательства (ФРП) одобрил петербургскому «Норд пласу» заем на 300 млн руб. под 5% годовых, сообщил представитель фонда. Средства, по его словам, необходимы для создания производства по выпуску твердых и мягких желатиновых капсул, используемых в качестве емкостей для косметических средств и лекарств; сейчас такие капсулы в Россию импортируются. Общие инвестиции в проект – 600 млн руб., добавил представитель ФРП. Единственный владелец «Норд пласа» – гендиректор компании Дмитрий Ободов, согласно ЕГРЮЛ. Ведомости

«Яндекс.Маркет» остался без гендиректора

Гендиректор «Яндекс.Маркета» Павел Алешин принял решение покинуть компанию. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook, и это подтвердила пресс-служба компании. «Павел решил перейти к новым задачам и дать ускорение еще нескольким проектам», – уточнил представитель «Яндекс.Маркета». По его словам, до конца 2016 г. Алешин будет передавать дела; пока не найдут нового гендиректора компании, руководить ею будет Александр Шульгин. Ведомости

BAT улучшила цену за Reynolds

British American Tobacco (BAT) повысила цену предлагаемой покупки Reynolds American после того, как американская табачная компания отказалась от сделки на $47 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По его словам, Reynolds сочла изначальное предложение BAT слишком низким, стороны продолжают обсуждать сделку, итогом которой может стать создание крупнейшей табачной компании в мире. BAT, владеющая 42,2% Reynolds American, в октябре 2016 г. сделала предложение о выкупе оставшегося пакета с премией около 20% к цене закрытия 20 октября. ВАТ готова была заплатить $20 млрд деньгами и $27 млрд своими акциями. Интерфакс

«Юлмарт» надеется на праздники

Ритейлер «Юлмарт» сообщил о росте выручки в III квартале 2016 г. на 3,6% год к году до 12,6 млрд руб. с НДС; за девять месяцев оборот компании увеличился на 0,3% до 33,4 млрд руб. По итогам 2016 г. «Юлмарт» рассчитывает на рост выручки не менее чем на 10%, процитированы в сообщении компании слова директора направления «Ритейл» Олега Пчельникова. Интерфакс