Организатор первичного размещения «Русснефти» оценил компанию в диапазоне от 33,5 млрд до 202,1 млрд руб.

Организатор первичного размещения «Русснефти» оценил компанию в диапазоне от 33,5 млрд до 202,1 млрд руб.: у нее большой долг, а в экономике – неопределенность

Статья опубликована в № 4204 от 16.11.2016 под заголовком: Разброс «Русснефти»

«ВТБ капитал» (один из организаторов IPO «Русснефти») оценил 100% собственного капитала «Русснефти» в диапазоне от 33,5 млрд до 202,1 млрд руб. – с материалом инвестбанка, где приведены эти цифры, удалось ознакомиться «Ведомостям», те же данные у «Интерфакса».

Компания Belyrian Holding Limited (бенефициары – члены семьи Михаила Гуцериева) планирует IPO 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала). Гуцериевы контролируют 65,98% обыкновенных акций (74,49% капитала), трейдер Glencore – 31,28% голосов (23,5% капитала). Исходя из оценки инвестбанка, «Русснефть» может привлечь от 5 млрд до 30,3 млрд руб. ($76–460 млн по курсу ЦБ на 15 ноября).

«В ходе IPO «Русснефти» планируется привлечь $450–500 млн. <...> Зависит от того, как инвестбанкиры оценят», – говорил 1 ноября председатель правления Бинбанка Александр Лукин (цитата по «Интерфаксу»), но размера пакета, назначенного к продаже, не сообщал.

График IPO Ценовой диапазон может быть объявлен 18 ноября, тогда же планируется начать сбор заявок на акции, определение цены размещения – 25 ноября, сообщал «Интерфакс». Также с 18 ноября ММВБ включит обыкновенные акции «Русснефти» в котировальный список первого уровня.

Такой существенный разброс цены компании инвестбанк объясняет значительной неопределенностью макроэкономических условий и рисками, связанными с амбициозной стратегией «Русснефти», по которой добыча должна вырасти с 7,4 млн т в 2015 г. до 8,8 млн т в 2020 г.

«ВТБ капитал» рассчитал два сценария. Первый, более благоприятный, предполагает рост цены нефти до $71 за баррель к 2020 г. и исполнение стратегии целиком.

Второй, менее благоприятный, предполагает цену нефти в $50 за баррель к 2020 г., рост НДПИ на 3% в год в 2018–2020 гг., более медленное увеличение добычи – до 8,1 млн т в 2020 г. – и более быстрый рост издержек (на 6% в год до 2020 г. против 4% в первом сценарии). Может быть и нечто среднее из двух сценариев, пишет инвестбанк.

Преимущества «Русснефти» – большие запасы, низкие операционные и капитальные затраты на добычу, говорится в отчете. Основной риск – большой долг, 99% которого – в долларах. Долг «Русснефти» на 30 июня по МСФО – 110,9 млрд руб. ($1,76 млрд), большая часть ($1,264 млрд) – кредит ВТБ.

Отношение чистого долга к EBITDA – 3,1, пишет «Сбербанк CIB» (с его материалом к IPO «Русснефти» ознакомились «Ведомости»), но не оценивает компанию. Большой долг и амбициозная стратегия уменьшают вероятность значимых дивидендов, пишет «ВТБ капитал».

Представители «ВТБ капитала», «Сбербанк CIB», «Атона» (организатор IPO) и «Русснефти» от комментариев отказались. БКС (тоже организатор) не ответил на запрос.

Широкий диапазон установлен в связи с высокими ожиданиями эмитента и более низкой оценкой компании участниками рынка, считает портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим: «Ближе к дате IPO диапазон сузится».

Обычно разброс оценки – 50%, в случае с «Русснефтью» – 6 раз, что, вероятно, связано с большим долгом компании, говорит портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев, он считает реальным сценарием менее благоприятный: инвесторы, скорее всего, будут ориентироваться на нижнюю границу.

Акции в основном купят пенсионные фонды, размещение пройдет успешно, полагает топ-менеджер крупного инвестфонда. Инвестфонды, особенно зарубежные, вряд ли проявят интерес к бумагам, сомневается директор Small Letters Виталий Крюков: «Русснефть» не обещает высоких дивидендов, а план роста бизнеса редко реализуется».