«Роснефть» направила оферту миноритариям «Башнефти»

Обязательное предложение о приобретении 37,52% обыкновенных акций «Башнефти» направила «Роснефть», цена – 3706,41 руб. за акцию – соответствует цене покупки 60,16% обыкновенных акций «Башнефти» у Росимущества. Выходит, на скупку акций у миноритариев «Роснефть» готова направить 205,6 млрд руб. Башкирия (25,79% голосующих акций) не собирается продавать акции «Башнефти», сообщили в пресс-службе президента республики. Ведомости, Интерфакс

«Лукойл» занял $500 млн

«Лукойл» сообщил, что привлек необеспеченный пятилетний заем на $500 млн у консорциума западных банков для финансирования проекта «Гиссар» в Узбекистане, ставка кредита – трехмесячный LIBOR + 3%. Заемщик – 100%-ная «дочка» «Лукойла» Soyuzneftegaz Vostok Limited. В 2017 г. «Лукойл» планирует выйти на Гиссаре в Узбекистане на проектную добычу в 4,8 млрд куб. м газа. Интерфакс

«Норильский никель» инвестирует в Кольскую ГМК

Инвестиции «Норникеля» в Кольскую ГМК (Мурманская обл.) в 2017–2018 гг. составят 27,7 млрд руб., сообщила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных, они пойдут в том числе на обновление техники и оборудования. Безденежных также сообщила, что «Норникель» планирует в 2017 г. завершить строительство перегрузочного терминала в Мурманске. Интерфакс

РЖД займет на 40 лет

РЖД сообщила, что зарегистрировала бессрочную программу 40-летних облигаций общей номинальной стоимостью 150 млрд руб. или эквивалента в иностранной валюте. С начала года РЖД разместила облигации на 60 млрд руб. и евробонды на $500 млн и 15 млрд руб. ТАСС

«Русгидро» продаст энергосбытовую компанию в Башкирии

Совет директоров «Русгидро» поручил представителям дочерней «ЭСК Русгидро» одобрить продажу башкирской сбытовой компании «Интер РАО», сообщила «Русгидро». Цена 99,999% долей ООО «ЭСКБ», которое перейдет «Интер РАО капитал», – 4,1 млрд руб. Еще 0,001% будет продано «Интер РАО инвест» за 41 000 руб. На 2,6 млрд руб. «Интер РАО» откроет аккредитив в банке, второй транш на 1 млрд руб. и третий транш на 500 млн руб. должны быть перечислены на счет «Русгидро» до конца года. Эти деньги «Русгидро» получит, если долг ЭСКБ не будет превышать 1,4 млрд руб. и «Русгидро» погасит перед ней 1,6 млрд долга. Интерфакс