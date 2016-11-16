Цифры. Тенденции. События

Количество работников «АвтоВАЗа» за год снизилось еще на 15%

Численность работников «АвтоВАЗа» на конец сентября 2016 г. составила 43 224 человека, что на 15% меньше, чем на конец сентября 2015 г., следует из квартального отчета предприятия. В компании пояснили, что работников стало меньше из-за естественной убыли и текучести кадров. Новые кадры предприятие не набирает, за исключением узких специалистов. Интерфакс

Оклады медиков увеличились

Во многих российских регионах оклад врачей составляет более половины их зарплаты, и это лучше ситуации 2013 г., когда оклад составлял всего 20% от зарплаты медиков, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Тем не менее, сказала она, в некоторых регионах медики и сейчас получают в основном только «стимулирующие», а оклад составляет не более 30% от зарплаты. Интерфакс

Рабочие обанкротив­ше­го­ся завода пикетировали администрацию Кубани

50 работников станкостроительного завода «Седин» в Краснодаре провели пикет, требуя погасить двухлетнюю задолженность по зарплате. Проходящий процедуру банкротства завод задолжал 151 работнику предприятия более 16 млн руб. Руководство завода планирует погасить долги за счет продажи имущества, но рабочие боятся, что после уплаты налогов вырученных средств не хватит на выплату им зарплаты. Интерфакс