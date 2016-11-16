Оценил – купи!

На статью «Регионы смогут расставить оценки» (№ 209 от 8.11.2016, стр. 04)

Если государство и региональные власти считают устанавливаемый ими уровень кадастровой стоимости жилья рыночным и полагают, что граждане обязаны платить налоги, исходя из этой величины, то эти же органы, в свою очередь, должны взять на себя обязательства в случае, если граждане не смогут по кадастровой цене продать свое жилье, выкупить у них по цене не ниже кадастровой оценки в течение месяца. Думается, что такая взаимная ответственность поубавит аппетиты чиновников и кадастровая оценка существенно снизится, а в случае падения цены пересмотр будет осуществляться оперативно.

А то сейчас на пике цены на недвижимость власти установят кадастровую оценку, цены упадут <...> а оценка не будет пересматриваться, пока рынок снова не начнет расти. Знаем мы эти уловки бюрократов.

Петр Мягков, Москва

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