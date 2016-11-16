Судьи помогли бизнесу

Верховный суд не стал распространять требование положений ст. 76.1 Уголовного кодекса (позволяет освобождать от уголовной ответственности за совершенные впервые экономические преступления небольшой тяжести при условии компенсации нанесенного вреда и выплаты в бюджет двукратного размера ущерба) на другие нормы УК, которые позволяют прекращать уголовное преследование за примирением сторон либо в связи с добровольным содействием следствию (при этом требуется только возмещение вреда). Если предприниматель выполнил требования ст. 76.1 не в полном объеме, его ходатайство о прекращении уголовного дела может быть удовлетворено судом по другим основаниям. Например, за примирением сторон или с назначением судебного штрафа – разумеется, при условии соблюдения установленных такими нормами требований. Такое разъяснение дал во вторник Верховный суд в постановлении о практике по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Вопрос об условиях освобождения бизнесменов от уголовной ответственности оказался самым спорным в проекте постановления, которое Верховный суд обсуждал на прошлой неделе. Тем более что принятые минувшим летом поправки, которые подготовила кремлевская рабочая группа по урегулированию конфликтов между силовиками и бизнесом, существенно расширили перечень статей, подпадающих под такую льготу. Представитель правительства Михаил Барщевский призвал судей не ухудшать положение предпринимателей. «Обязательства бывают такие космические, что проще отсидеть, чем их выплатить», – говорил он. В итоге судьи еще раз внимательно изучили предмет и решили, что предусмотренные разными статьями кодекса основания для освобождения от уголовной ответственности не могут соотноситься как общая и частная нормы, сообщил зампред Верховного суда Владимир Давыдов. «Нельзя не учитывать, что статья 76.1 была введена в качестве дополнительной гарантии», – добавил он.

Зато из окончательного текста постановления исчез пункт, уточняющий, что для квалификации действий обвиняемого как мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159) не имеет значения, когда возник умысел на совершение преступления – до или после договора. Такое пояснение потребовалось для того, чтобы суды не могли отказывать в квалификации мошенничества по специальной «предпринимательской» статье, ранее объяснил Давыдов. Там часто это делают, ссылаясь на то, что раз преступник замыслил мошенничество, то он уже и не бизнесмен. Однако в итоге от дополнительных разъяснений решено отказаться: текст закона и без того содержит исчерпывающие формулировки, решил Верховный суд.