Статья опубликована в № 4204 от 16.11.2016 под заголовком: Слова

Аман Тулеев

«Это порядочные, честные люди, государственники. Ничего у них нет. Вчера был обыск в домах. Где горы золота? Почему их не показали?»

Губернатор Кемеровской области считает, что его заместителей, обвиняемых в вымогательстве у бизнесмена акций на 1 млрд руб., «грамотно подставили». (ТАСС)

Дмитрий Медведев

«Недопустимо, когда отдельные министерства или ведомства пытаются через конкретных депутатов протолкнуть удобные им решения».

Председатель правительства напомнил думским единороссам, что «законопроекты вносятся правительством как единым органом госвласти – и никак иначе». («Прайм»)

Мевлют Чавушоглу

«Мы вынесем вопрос о продолжении диалога с ЕС на референдум, а решение пусть примет народ. Нам надоело такое унизительное отношение».

Министр иностранных дел Турции возмущен активным обсуждением в Европе темы прекращения переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС. («РИА Новости»)