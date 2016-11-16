Для Медведева главное – Путин

Дополнительные доходы бюджета в 2017 г., если они будут, правительство может направить на дополнительные расходы, заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единой России».

В проекте бюджета на 2017–2019 гг. заложена цена нефти в $40/барр. Она может быть выше, заметил Медведев: «Когда мы начинали (работу над бюджетом. – «Ведомости»), она была выше, а сейчас припала». Еще в понедельник нефть Urals на закрытии стоила $38,93/барр., во вторник она подорожала до $42,05 (данные Thomson Reuters).

План по доходам – 13,48 трлн, 14,03 трлн и 14,84 трлн руб. в 2017–2019 гг. По отношению к ВВП они уменьшаются с 15,5 до 15%. Дефицит должен снижаться на 1 п. п. в год – с 3,2 до 1,2% ВВП. И не должен корректироваться, отметил Медведев.

Раньше дополнительные нефтегазовые доходы по бюджетному правилу накапливались в резервном фонде. Но действие правила приостановлено до 2020 г., а резервный фонд правительство использует для финансирования дефицита. Минфин в проекте «Основных направлений бюджетной политики на 2017–2019 гг.» предлагал переходный вариант правила, который начал бы работать уже с 2017 г. Но правительство решило, что предложения Минфина нуждаются в доработке.

По расчетам Минфина, подготовленным для бюджетных совещаний в начале сентября, повышение цены нефти на $1 приносило бы бюджету около 145 млрд руб. – в условиях 2017 г. при цене нефти $40/барр. и курсе 69,4 руб./$.

Раздувание расходов в 2017 г. приведет к реальному укреплению рубля, говорит чиновник финансово-экономического блока: «Если цена на нефть резко снизится, то с раздутыми расходами наступим на те же грабли, что в 2014–2015 гг.». Не любой рост расходов приводит к инфляции, замечает другой чиновник, хотя если дополнительные доходы и будут, то их направят на выплаты населению. Уровень жизни людей падает, а впереди выборы, указывает он.

Шансы на дополнительные доходы высокие, говорит Владимир Тихомиров из БКС: в бюджет заложен консервативный сценарий по росту ВВП и по ценам на нефть. Если ситуация улучшится, то у правительства появятся сверхплановые доходы, объясняет он: часть можно потратить, часть – направить в резервы.

Приоритеты бюджета 2017–2019 гг. – выполнение социальных обязательств и майских указов президента, объявил Медведев. Из-за необходимости исполнять так называемые зарплатные указы правительство уже приняло решение повысить отчисления в ФОМС с 2019 г. до 5,9%. А регионы вынуждены наращивать долги. В ближайшие три года фонды оплаты труда вырастут до 800 млрд руб. – регионы «выйдут на серьезные рубежи» для выполнения майских указов, подсчитывал председатель ЦСР Алексей Кудрин: «Я бы отложил выполнение указов». Иначе регионам придется сократить расходы, например, на ремонт школ или на закупку лекарств в больницах. Самое разумное – продлить их выполнение, согласна Наталья Зубаревич из Независимого института социальной политики. «Все дискуссии по этому поводу необходимо прекратить, – потребовал Медведев. – Нужно сделать все, чтобы это было обеспечено».