Бонус ждет

Компании смогут без опаски устанавливать сроки выплаты бонусов, а не рассчитывать их так же быстро, как зарплату

Компании смогут без опаски устанавливать сроки выплаты бонусов, а не рассчитывать их так же быстро, как зарплату

Минтруд прислушался к бизнесу и согласился внести поправки в Трудовой кодекс, отдельно описав порядок и сроки выплаты бонусов. В июне Госдума приняла закон, по которому с 3 октября компании должны платить зарплату не позднее чем через 15 дней после окончания расчетного периода. Например, за октябрь – до 15 ноября. 1 октября долг по зарплате был 3,66 млрд руб. – менее 1% от месячного фонда оплаты труда.

Но бизнес опасался, что из-за новых правил придется отказываться от годовых и квартальных премий или нарушать закон. Подвести итоги за квартал, полугодие или год, а затем рассчитать и начислить премии всего за две недели большим компаниям сложно, говорит член бюро РСПП, годовые бонусы обычно платят к марту.

В Минтруд поступали обращения компаний, подтверждает его представитель. И хотя министерство объясняло, что на премии закон не распространяется, а систему доплат можно определить внутренними актами, бизнес все равно боялся претензий контролеров.

Теперь Минтруд предложил отдельно описать в законе, что премии и другие стимулирующие выплаты будут выплачиваться в сроки, которые компании установят в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах или трудовых договорах. Это следует из законопроекта («Ведомости» ознакомились с копией). Такой вариант поправок был подготовлен после заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, говорит представитель Минтруда.

Сейчас многие сотрудники зарабатывают в основном за счет бонусов, рассказывает менеджер крупной девелоперской компании, иногда переменная часть может составлять почти 70%. По последним данным Росстата (на октябрь 2015 г.), 27,7% зарплаты топ-менеджеры получают в виде бонусов, а продавцы – 32,7%.

Но формулировки все равно недостаточно точные, считает президент Объединения корпоративных юристов Александра Нестеренко, непонятно, почему компании должны описывать правила выплат сразу во всех типах документов, нужно оставить возможность определять порядок самому работодателю. В законе изначально было заложено, что период начисления премий может быть любым, успокаивает юрист «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Ольга Тянгаева.