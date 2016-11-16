Год «Платона»

Во вторник исполнился год после запуска системы взимания платы за проезд грузовиков по федеральным трассам. За это время «Платон» перечислил в федеральный дорожный фонд 16,7 млрд руб., по данным оператора компании «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»). Минтранс рассчитывал собрать по итогам года 20 млрд руб. Представитель РТИТС настаивает, что плата собирается в соответствии с прогнозом – к Новому году перевозки растут и, как ожидается, увеличатся и сборы.

Пока такие же сборы запланированы и в бюджете на следующие три года – 21 млрд, 22,9 млрд и 24,3 млрд руб. соответственно. Но правительство обсуждает повышение тарифа с 1,53 до 2,6 руб./км в феврале 2017 г. и до 3,06 руб./км в июне. С таким предложением к премьеру Дмитрию Медведеву обратился его зам Аркадий Дворкович, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Позже замминистра транспорта Евгений Дитрих подтвердил, что это предложение Минтранса. Уведомление о начале разработки Минтрансом проекта постановления правительства опубликовано на сайте regulation.gov.ru и проходит установленную законом процедуру, говорит представитель министерства. Обсуждение должно закончиться уже 16 ноября, но текст постановления на портале так и не появился.

Каждый год государство должно платить РТИТС 10,6 млрд руб. (см. график). В 2016 г. были перечислены деньги за 1,5 месяца 2015 г. и первое полугодие 2016 г.

Главный результат работы системы – предоставление регионам 22,9 млрд руб. на ремонт дорог, строительство и ремонт мостов и путепроводов, говорится в сообщении Росавтодора. Первые собранные системой «Платон» 10,85 млрд руб. в мае правительство отдало на ремонт регионам, где дороги самые плохие. Еще 12,1 млрд руб. (с учетом прогнозных поступлений в бюджет) – 19 регионам на строительство, реконструкцию и ремонт 31 сооружения (мосты и путепроводы). В следующем году деньги планируется отдать на региональные проекты государственно-частного партнерства. В Росавтодор поступили первые заявки на софинансирование за счет сборов «Платона»: шесть проектов из пяти регионов стоимостью 152 млрд руб., из них из федерального бюджета – 83 млрд.

Влияние платы за пользование федеральными дорогами на инфляцию оказалось несущественным, настаивает Росавтодор, это подтвердили Минфин и ЦБ. В продовольствие вклад не превысил 0,1 п. п., сообщает Росавтодор, доля транспортной составляющей в цене товаров не превышает 1/10.

Поэтапный возврат к тарифу 3,06 руб./км необходим для реализации программы развития дорожной сети, объясняет представитель Росавтодора. Это, по его словам, позволит расширить список регионов, которые с 2017 г. получат деньги на проекты.

Новый гендиректор 1 ноября у оператора «Платона» РТИТС сменился гендиректор. Александра Советникова сменил коммерческий директор РТИТС Антон Замков.

Это не повышение, а поэтапный возврат к первоначальному тарифу после завершения льготного периода, говорит член комитета Госдумы по транспорту Сергей Тен. Опрошенные «Ведомостями» представители ассоциаций грузоперевозчиков говорили, что не готовятся протестовать, но хотели бы, чтобы чиновники с ними обсудили повышение тарифа. Тем не менее отдельные акции протеста начались: 11 ноября около ТЦ «Мега Химки» правоохранительные органы задержали более 10 участников акции дальнобойщиков, сообщал «Интерфакс».

Из-за сбора цены на перевозку грузов в среднем выросли на 5–7%, в некоторых регионах, например в Южном федеральном округе, – на 15–20%, что радикально влияет на стоимость продукции, передала через пресс-службу руководитель службы логистики «Кнауф СНГ» Светлана Витязева-Хуссманн. Если тариф повысится, можно ждать новой волны роста цен на перевозки, уверена она и предлагает сохранить тариф.