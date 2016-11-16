Статья опубликована в № 4204 от 16.11.2016 под заголовком: Год «Платона»

Год «Платона»

За год работы «Платон» собрал 16,7 млрд руб. Правительство уже потратило 22 млрд руб., не считая платы оператору
За год работы «Платон» собрал 16,7 млрд руб.
За год работы «Платон» собрал 16,7 млрд руб.
М. Стулов / Ведомости

Во вторник исполнился год после запуска системы взимания платы за проезд грузовиков по федеральным трассам. За это время «Платон» перечислил в федеральный дорожный фонд 16,7 млрд руб., по данным оператора компании «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»). Минтранс рассчитывал собрать по итогам года 20 млрд руб. Представитель РТИТС настаивает, что плата собирается в соответствии с прогнозом – к Новому году перевозки растут и, как ожидается, увеличатся и сборы.

Пока такие же сборы запланированы и в бюджете на следующие три года – 21 млрд, 22,9 млрд и 24,3 млрд руб. соответственно. Но правительство обсуждает повышение тарифа с 1,53 до 2,6 руб./км в феврале 2017 г. и до 3,06 руб./км в июне. С таким предложением к премьеру Дмитрию Медведеву обратился его зам Аркадий Дворкович, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Позже замминистра транспорта Евгений Дитрих подтвердил, что это предложение Минтранса. Уведомление о начале разработки Минтрансом проекта постановления правительства опубликовано на сайте regulation.gov.ru и проходит установленную законом процедуру, говорит представитель министерства. Обсуждение должно закончиться уже 16 ноября, но текст постановления на портале так и не появился.

Каждый год государство должно платить РТИТС 10,6 млрд руб. (см. график). В 2016 г. были перечислены деньги за 1,5 месяца 2015 г. и первое полугодие 2016 г.

Главный результат работы системы – предоставление регионам 22,9 млрд руб. на ремонт дорог, строительство и ремонт мостов и путепроводов, говорится в сообщении Росавтодора. Первые собранные системой «Платон» 10,85 млрд руб. в мае правительство отдало на ремонт регионам, где дороги самые плохие. Еще 12,1 млрд руб. (с учетом прогнозных поступлений в бюджет) – 19 регионам на строительство, реконструкцию и ремонт 31 сооружения (мосты и путепроводы). В следующем году деньги планируется отдать на региональные проекты государственно-частного партнерства. В Росавтодор поступили первые заявки на софинансирование за счет сборов «Платона»: шесть проектов из пяти регионов стоимостью 152 млрд руб., из них из федерального бюджета – 83 млрд.

Влияние платы за пользование федеральными дорогами на инфляцию оказалось несущественным, настаивает Росавтодор, это подтвердили Минфин и ЦБ. В продовольствие вклад не превысил 0,1 п. п., сообщает Росавтодор, доля транспортной составляющей в цене товаров не превышает 1/10.

Поэтапный возврат к тарифу 3,06 руб./км необходим для реализации программы развития дорожной сети, объясняет представитель Росавтодора. Это, по его словам, позволит расширить список регионов, которые с 2017 г. получат деньги на проекты.

Новый гендиректор

1 ноября у оператора «Платона» РТИТС сменился гендиректор. Александра Советникова сменил коммерческий директор РТИТС Антон Замков.

Это не повышение, а поэтапный возврат к первоначальному тарифу после завершения льготного периода, говорит член комитета Госдумы по транспорту Сергей Тен. Опрошенные «Ведомостями» представители ассоциаций грузоперевозчиков говорили, что не готовятся протестовать, но хотели бы, чтобы чиновники с ними обсудили повышение тарифа. Тем не менее отдельные акции протеста начались: 11 ноября около ТЦ «Мега Химки» правоохранительные органы задержали более 10 участников акции дальнобойщиков, сообщал «Интерфакс».

Из-за сбора цены на перевозку грузов в среднем выросли на 5–7%, в некоторых регионах, например в Южном федеральном округе, – на 15–20%, что радикально влияет на стоимость продукции, передала через пресс-службу руководитель службы логистики «Кнауф СНГ» Светлана Витязева-Хуссманн. Если тариф повысится, можно ждать новой волны роста цен на перевозки, уверена она и предлагает сохранить тариф.

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