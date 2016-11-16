Тенденции. Цифры. События

Ставки следуют за бюджетом

При президенте Дональде Трампе ФРС может быстрее повышать процентные ставки в связи с ожидаемыми налогово-бюджетными стимулами, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Джеффри Лэкер, как правило, стимулирующая фискальная политика способствует повышению процентных ставок. По мнению председателя ФРБ Далласа Роберта Каплана, ФРС может несколько сократить поддержку экономики в ближайшем будущем. «Полагаю, мы будем делать это медленно и терпеливо», – сказал он. Председатель ФРБ Ричмонда не голосует в составе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС в 2016–2017 гг., но будет иметь право голоса в 2018 г. Следующее заседание FOMC пройдет 13–14 декабря. Шансы на повышение ставки на нем рынок теперь оценивает в 92% против чуть более 80% в конце прошлой недели. Интерфакс

50 млрд руб.

До этой суммы может быть увеличено финансирование программы строительства и модернизации школ, заявил премьер Дмитрий Медведев. «Мы договаривались выделять по 25 млрд руб. ежегодно, но, если доходная база будет улучшаться, правильнее выделять не 25 млрд, а хотя бы 50 млрд руб.», – сказал он. Интерфакс

2,3% ВВП

Составил дефицит федерального бюджета в январе – октябре 2016 г., сообщил Минфин. Доходы бюджета – 10,4 трлн руб. (76% от запланированных), расходы – 12,1 трлн (74,7%). За октябрь дефицит составил 0,9% ВВП. Интерфакс

0,4–0,6%

Такую инфляцию в ноябре прогнозирует Минэкономразвития, в годовом выражении – 5,8–6%, говорится в еженедельном экономическом мониторинге министерства. Базовый прогноз ЦБ по инфляции на 2016 г. – 5,5–6%. Новый официальный прогноз Минэкономразвития – 5,8%. ЦБ и Минэкономразвития уже заявили, что по итогам года инфляция может быть ближе к 5,5%. Интерфакс