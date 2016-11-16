Время на безопасность

Комитет по строительству Петербурга и ФАУ «Главгосэкспертиза России» по взаимному соглашению расторгли контракт на проведение экспертизы проектной документации для строительства стадиона на Крестовском острове, сообщили вчера их представители. Это связано со «значительными сроками согласования проектной документации федеральными силовыми ведомствами», а именно – вопросов безопасности периметра и зоны доступа на стадион, объяснила представитель комитета по строительству. По ее словам, комитет, «Главгосэкспертиза» и проектировщик стадиона – ОАО «КБ ВиПС» готовы подписать трехсторонний договор на повторную экспертизу проекта. Подать документы повторно в администрации рассчитывают 16 ноября, а получить – ориентировочно в середине декабря. Срок ввода стадиона в эксплуатацию не меняется – 25 декабря этого года, утверждает представитель Смольного. Стоимость строительства – 42 млрд руб., генподрядчик с августа этого года – «Метрострой».

Сроки согласования с силовыми ведомствами превысили срок самого контракта на экспертизу, объяснил источник, близкий к администрации.

Контракт стоимостью 3,4 млн руб. с «Главгосэкспертизой» был заключен в августе этого года. Максимальный срок проведения государственной экспертизы, установленный Градостроительным кодексом РФ, составляет 60 дней и этот срок может быть продлен по заявлению заказчика не более чем на 30 дней, сообщила пресс-служба «Главгосэкспертизы». В указанный срок входит не только время, необходимое на выполнение экспертной оценки, но и время, которое дается заявителю на внесение необходимых корректировок в проект по замечаниям экспертов, уточняет представитель Главсгосэкспертизы.

Если заявитель принимает решение о расторжении договора в последние дни срока проведения экспертизы, затраченные на нее средства, как правило, не возвращаются, так как экспертная организация выполнила свою часть работ, рассказал он. По его словам, за проведение повторной экспертизы взимается плата в размере 30% стоимости первичной экспертизы.

Так как генпроектировщик – российская компания, у которой есть опыт, скорее всего, серьезных просчетов в документации быть не должно, рассуждает эксперт строительного рынка, попросивший об анонимности. По его словам, у заказчика есть шансы согласовать проект в короткий срок, особенно если основная работа была проделана и осталось получить несколько согласований. Сроки будут зависеть от серьезности замечаний силовых ведомств, а возможно, и отношений с чиновниками, заключает собеседник «Ведомостей».