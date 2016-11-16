Статья опубликована в № 4204 от 16.11.2016 под заголовком: Вкратце

Остался на КАД

Содержать КАД будет «Росдорстрой», цена контракта – 3,2 млрд руб. Компания подала единственную заявку. «Росдорстрой» выигрывает конкурсы на обслуживание КАД с 2009 г. Ведомости

Выборг-банк – банкрот

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом Выборг-банк, у которого ЦБ 7 сентября отозвал лицензию. Конкурсный управляющий – АСВ. За выплатой около 3,1 млрд руб. страхового возмещения могут обратиться почти 6700 вкладчиков, сообщало ранее АСВ. По данным «Интерфакс-ЦЭА», Выборг-банк занимал 448-е место по капиталу (403 млн руб.) и 342-е место по активам (4,3 млрд руб.). Ведомости

Бургеры меняют имя

Учредители BB & Burgers в Петербурге обновили концепцию сети и запускают ее под новым брендом – Street Beef Burgers, в декабре на Невском проспекте, 27, откроется второй ресторан Street Beef Burgers, он станет флагманом сети, сообщает JLL (брокер сделки). По данным JLL, площадь новой точки – 75 кв. м. Ведомости

Izet в «Сенаторе»

Оператор связи Izet-Telecom арендовал для штаб-квартиры офисный блок площадью около 450 кв. м в бизнес-центре «Сенатор» на 17-й линии ВО, сообщила пресс-служба «Сенатора». Ведомости