Полигон для будущего

В сентябре этого года Анатолий Дмитриевич Артамонов и руководитель Федерального дорожного агентства подписали соглашение о создании комплексного дорожно-испытательного полигона [в Калужской области]. Это знаковое событие – не только для дорожной отрасли, но и во многом для автомобильного транспорта. Дело в том, что, к большому сожалению, в Российской Федерации до последнего времени не было специальных испытательных полигонов, на которых бы оценивалась эффективность тех или иных материалов или дорожных конструкций.

Дорожно-испытательный полигон – это реальная автомобильная дорога, которая делится на секции 100 с лишним метров, на каждой из которой разные покрытия, разные основания. Наиболее известный полигон – в США, в штате Алабама, находящийся в сфере деятельности Национального центра асфальтобетонных технологий США. В течение световой части дня по нему движется несколько перегруженных грузовиков, которые постепенно разрушают эти секции с разными конструкциями.

Эта часть детально уже проработана Федеральным дорожным агентством: есть технический проект, который надо привязать к местности. Но бурное развитие всего, что происходит в области автомобильного транспорта, привело к тому, что сейчас все больше потребность в реальном создании и развитии интеллектуальных транспортных систем. Соответственно, на полигоне планируется создать участки для оценки эффективности отдельных средств организации дорожного движения и интеллектуальных транспортных систем, а также для тестирования или отработки отдельных аспектов взаимодействия беспилотного автомобиля и дорожной инфраструктуры. Также планируется гоночная трасса и трасса для переподготовки водителей.

Николай Быстров Окончил МАДИ по специальности «автомобильные дороги». Кандидат технических наук, доцент.

В 2004–2009 гг. – директор ФГУ «Росдортехнология»..

В 2009–2013 гг. – заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор)..

В 2013–2016 гг. – генеральный директор компании «Автодор-инжиниринг»..

С 2015 г. по настоящее время – председатель технического комитета 418 «Дорожное хозяйство».

В США водители на полигоне могут ездить и проводить испытания только в течение дня, ночью это запрещено. Соответственно, испытания растягиваются на полтора года.

Только за счет того, что мы заменим грузовики с водителями на беспилотные грузовики, мы в 2 раза можем ускорить время получения ответа, какое техническое решение более эффективно. Но это самое простое. Вопрос не только в том, чтобы отработать те или иные аспекты, связанные с беспилотными автомобилями.

Например, президенты Российской Федерации и Казахстана приняли решение о том, что будет строиться дорога «Шелковый путь». Эта транспортная артерия должна не только обеспечить высокие транспортно-эксплуатационные показатели: ровность, сцепление и т. д., видимость, – но и должна ответить на вопросы сегодняшнего дня. То есть инфраструктура должна взаимодействовать с интеллектуальной частью транспортных средств, которые будут двигаться либо из Европы в Азию, либо наоборот. А присутствующие в зале прекрасно знают, что сегодня формируются новые правила игры – с точки зрения оснащения автомобилей интеллектуальной составляющей. При этом в странах Европейского союза, у наших уважаемых азиатских соседей – правила везде несколько разные. И для того чтобы эта дорога использовалась эффективно, ее инфраструктура должна быть совместима, должна быть комфортна для всех автомобилей, для всех интеллектуальных составляющих автомобилей, которые будут по ней двигаться. Это непростая задача. И на сегодняшний день, с моей точки зрения, Министерство транспорта не имеет достаточного объема информации с точки зрения требований к этой инфраструктуре, которая должна обеспечить комфортные условия для движения автомобилей завтрашнего дня по этой дороге.

Автор – председатель технического комитета 418 «Дорожное хозяйство»