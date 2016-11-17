Счет за табло

В среду Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в Москве вице-президента банка «Российский капитал» и бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, курировавшего в 2013–2015 гг. строительный комплекс города. Он подозревается в мошенничестве, по данным следствия.

В ходе расследования уголовного дела Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Петербургу установило хищение в 2014 г. более 50 млн руб. при заключении инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» договора на поставку видеотабло футбольного стадиона с фирмой «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ). «Трансстрой» тогда выступал генподрядчиком по строительству стадиона на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Стадион на Крестовском острове (ранее «Зенит-арена») – один из самых известных и скандальных долгостроев Петербурга. Город финансирует его возведение с 2006 г., за это время стоимость стадиона выросла в 6 раз до 42 млрд руб. «Трансстрой» стал подрядчиком по строительству арены с 2008 г., когда сумма контракта на строительство составляла еще 13 млрд руб. Летом этого года власти Петербурга в одностороннем порядке расторгли контракты с компаниями «Трансстроя», объяснив это низким качеством работ. Сейчас стороны выясняют отношения в судах. Новым генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове стал «Метрострой», объект должен быть сдан в декабре 2016 г.

Как выяснило следствие, будучи куратором строительства стадиона, Оганесян обеспечил незаконное привлечение ТДМ в качестве субподрядчика и организовал перечисление этой компании свыше 50,4 млн руб. аванса, «которые в последующем были похищены через фирмы-однодневки». Оганесян знал, что ТДМ не планировала тратить полученные деньги на поставку видеотабло для стадиона, сообщает СКР.

Тесные связи До перехода в Смольный, в 2011–2013 гг., Марат Оганесян возглавлял ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (СЗД), где курировал строительство второй сцены Мариинского театра. При этом в 2011 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», ТДМ получала контракты почти на 2 млрд руб. на поставку оборудования для Большого драматического театра (БДТ), еще около 700 млн руб. – на техническое оснащение второй сцены Мариинского театра. Заказчиком реконструкции как БДТ, так и второй сцены Мариинского театра была как раз СЗД.

В 2014 г. структура «Трансстроя» – «Инжтрансстрой-СПб» – заключила с ТДМ три контракта на выполнение проектных работ на стадионе, в том числе на поставку видеотабло и монтаж, рассказывает источник, знакомый с ситуацией. На этом субподрядчике, по его словам, настаивал куратор стадиона (представитель «Трансстроя» это не комментирует). Работы по контракту с видеотабло ТДМ не выполнила и «Трансстрой» расторг этот договор, знает человек, знакомый с ситуацией в ТДМ. 50 млн руб. аванса, о которых заявляет следствие, были направлены субподрядчиком на работы по другому контракту ТДМ, связанному с кровлей стадиона, отмечает он. Представитель «Трансстроя» подтвердил перезачет средств. Правда, работу по этому контракту субподрядчик все равно не выполнил, добавил он.

«Инжтрансстрой-СПб» еще в 2015 г. обратилась в правоохранительные органы с заявлением о необходимости дать правовую оценку схемы работы ТДМ», – следует из ответа на запрос «Ведомостей» пресс-службы «Трансстроя». Уголовное дело возбуждено по итогам того обращения, отмечается там же. Представитель ГСУ СКР по Петербургу Сергей Капитонов это не комментирует.

ТДМ работает на театральном рынке с 1993 г. На портале hh.ru она называет себя «лидером в области строительства и реконструкции театральных и концертных комплексов». ТДМ, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит нескольким физлицам, в числе собственников – Александр Шимберг. Прежде он работал в УК «Морской фасад», которая построила в Петербурге пассажирский порт и занимается развитием намывных территорий западнее Васильевского острова. Шимберг заявил, что с осени 2015 г. он не является совладельцем ТДМ, и отказался от комментариев.

Кроме Оганесяна, по сообщению СКР, следствие считает причастными к делу о мошенничестве на стадионе еще четырех человек, включая бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Александра Янчика (он подписал документы на перечисление авансовых платежей) и Григория Попова, фактически руководившего ТДМ. Они активно сотрудничают со следствием, сказано в заявлении СКР.

Связаться с представителями ТДМ не удалось: по телефонам компании в течение среды никто не отвечал.

ТДМ почти прекратила существование, говорит человек, знакомый с ситуацией в компании. В июне 2016 г. фирма «Интех» подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти заявление о банкротстве ТДМ. Дело принято к производству, судебное заседание отложено на декабрь, следует из карточки дела на сайте суда.

Оганесян этапирован в Петербург. ГСУ СКР по Петербургу в четверг, 17 ноября, планирует ходатайствовать в суде о его аресте, сообщил представитель ГСУ СКР по Петербургу Сергей Капитонов.

Есть подозрения, что со стадиона были выведены гораздо большие средства – по нынешним оценкам, около 700 млн руб., заявил представитель вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Санкт-Петербург