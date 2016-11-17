Шампанское не подорожает

Ставки акцизов на игристые вина и шампанское отечественных производителей повышены не будут, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарном заседании Госдумы. Ставки акцизов импортных виноматериалов будут повышены и, таким образом, регионы получат дополнительные доходы и удастся защитить отечественных производителей, сказал Макаров. Интерфакс

Минсельхоз за единую ветеринарную службу

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев выступает за единую ветеринарную службу. По его словам, сейчас в стране нет ветеринарной вертикали, а ситуация с заболеваниями животных и распространением болезней остается сложной, практически каждый день приходят сводки об очагах африканской чумы свиней. Как считает министр, заболевания животных препятствуют экспорту мяса, прежде всего в Китай. Интерфакс

«Нэфис» увеличил выручку в 1,5 раза

Выручка группы «Нэфис» в январе – сентябре 2016 г. выросла на 51% год к году до 38,7 млрд руб. по РСБУ, сообщила пресс-служба группы. Суммарная выручка от продажи готовой продукции выросла на 41% до 28 млрд руб. «Нэфис» – один из крупнейших в России производителей товаров массового повседневного спроса: бытовой химии и масложировой продукции. Группе принадлежат бренды AOS, BiMax, Sorti, «Биолан», Mr. Ricco, «Ласка», «Миладора». Интерфакс

Mirland сократила выручку на 39%

Девелопер Mirland за девять месяцев 2016 г. сократил выручку на 39,2% до $46,6 млн, валовая прибыль снизилась на 63,1% до $7,3 млн, EBITDA – на 50,5% до $5,2 млн, сообщила компания. Ее чистый убыток сократился до $55,59 млн с $83,68 млн за девять месяцев 2015 г. Убыток связан с неблагоприятными рыночными условиями и негативным эффектом от переоценки портфеля инвестиционной недвижимости в размере $52,7 млн. Mirland Development входит в израильскую Fishman Group, подконтрольную предпринимателю Элизеру Фишману и его жене Тове. Компания реализует в России проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости. Интерфакс

3,2 млрд руб. на объявлениях

Выручка интернет-сервиса объявлений Avito в III квартале 2016 г. выросла на 83% год к году до 3,2 млрд руб., сообщил шведский инвестфонд Vostok New Ventures, совладелец компании. Темпы роста выручки немного снизились по сравнению с I и II кварталами, когда она увеличилась на 86%. Скорректированный показатель EBITDA за отчетный квартал вырос на 86% до 1,9 млрд руб., его рентабельность – 59,7% против 58,5% годом ранее. Интерфакс