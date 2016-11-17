Статья опубликована в № 4205 от 17.11.2016 под заголовком: Вкратце

Россия заранее поддерживает ОПЕК

Россия готова присоединиться к соглашению ОПЕК о стабилизации добычи нефти сразу после его объявления, примет любое решение, сказал министр энергетики Александр Новак. По его словам, обсуждаются разные варианты замораживания добычи: и на ноябрь 2016 г., и на январь 2017 г. Интерфакс

Приватизация РЖД повысит прозрачность

Продажа 5–10% акций РЖД повысила бы прозрачность компании, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев: «Появляется независимый директор, и корпорация становится более прозрачной». Минэкономразвития рекомендовало включить 25% минус 1 акция РЖД в план приватизации на 2017–2019 гг. Интерфакс

ВТБ может получить 14% «Русгидро»

Банк ВТБ может принять участие в докапитализации «Русгидро» и получить 14% ее капитала, сообщила «Русгидро», – государство сохранит за собой не менее 60,5%. Привлечь планируется 55 млрд руб. Сделка предполагает 5-летний расчетный форвардный контракт с банком и учет выплачиваемых банку дивидендов в форвардной цене. ТАСС

УВЗ прогнозирует рост выручки

«Уралвагонзавод» (УВЗ) ожидает роста консолидированной выручки в 2016 г. до 146,53 млрд руб., или на 37,5%, говорится в стратегии развития компании. Прогноз чистого убытка – 16,29 млрд (минус 1,8%). К 2025 г., ожидает компания, выручка составит 282,12 млрд, чистая прибыль – 24,12 млрд руб. УВЗ рассчитывает на рост основных рынков присутствия и намерен создавать новые виды продуктов, включая беспилотную технику. Интерфакс

Венгрия хочет сотрудничать с «Транснефтью»

Венгрия предложила «Транснефти» сотрудничество в нефтепроводном проекте «Адрия», это сообщение прозвучало на встрече президента «Транснефти» Николая Токарева с министром национального развития Венгрии Миклошем Шестаком и руководителем нефтегазового холдинга MOL Group Жолтом Хэрнади. Токарев сообщил, что инициатива по «Адрии» поддержана. ТАСС

SEC потратит $2,4 млрд на манипуляторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила создание системы Consolidated Audit Trail для мониторинга всех заявок на операции с акциями и опционами, чтобы выявлять случаи манипулирования рынком. Она должна заработать к 2018 г., ее стоимость составит $2,4 млрд. WSJ