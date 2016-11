Цифры. Тенденции. События

Безработица в Британии упала до минимума

Безработица в Великобритании обновила минимум за 11 лет, количество безработных сократилось в III квартале на 37 000 человек – до 1,6 млн, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны (ONS). Показатель безработицы, таким образом, снизился в июле – сентябре до 4,8% по сравнению с 4,9% во II квартале. «Безработица находится на самом низком уровне, а уровень занятости остается рекордно высоким», – заявил эксперт ONS Дэвид Фримен. Тем не менее есть признаки охлаждения рынка труда, рост занятости замедлился, добавил он. Интерфакс

Долги по зарплатам выросли

Просроченная задолженность по зарплате в России на 1 ноября составила 3,8 млрд руб., увеличившись за прошлый месяц на 3,6%, по данным Росстата. В сентябре задолженность выросла также на 3,6% – впервые с марта. Долги по зарплате из-за отсутствия у работодателей собственных средств составили в ноябре 3,7 млрд руб. По сравнению с 1 октября 2016 г. они увеличились на 78 млн руб. Наибольшая доля просроченной задолженности из-за отсутствия собственных средств у предприятий Приморского края (588,7 млн руб., или 15,9%), Москвы (202,8 млн руб., или 5,5%), Амурской области (179,6 млн руб., или 4,9%) и Хабаровского края (135,1 млн руб., или 3,7%). Интерфакс

Россияне не знают английский

Россия заняла 34-е место в мире по уровню владения английским языком, показало исследование EF Education First, в котором приняли участие более 950 000 респондентов из 72 стран. Знание языка у россиян остается на низком уровне, она входит в одну группу с Японией, Бразилией, Коста-Рикой и Пакистаном. Выяснилось, что жители Санкт-Петербурга знают английский лучше, чем жители других регионов России. Между тем в ситуации нестабильной экономики хорошее владение английским – один из весомых факторов, способных повлиять на успешное трудоустройство, отмечает руководитель исследовательского отдела EF Education First Мин Тран. EF Education First