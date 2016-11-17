Статья опубликована в № 4205 от 17.11.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Безработица в Британии упала до минимума

Безработица в Великобритании обновила минимум за 11 лет, количество безработных сократилось в III квартале на 37 000 человек – до 1,6 млн, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны (ONS). Показатель безработицы, таким образом, снизился в июле – сентябре до 4,8% по сравнению с 4,9% во II квартале. «Безработица находится на самом низком уровне, а уровень занятости остается рекордно высоким», – заявил эксперт ONS Дэвид Фримен. Тем не менее есть признаки охлаждения рынка труда, рост занятости замедлился, добавил он. Интерфакс

Долги по зарплатам выросли

Просроченная задолженность по зарплате в России на 1 ноября составила 3,8 млрд руб., увеличившись за прошлый месяц на 3,6%, по данным Росстата. В сентябре задолженность выросла также на 3,6% – впервые с марта. Долги по зарплате из-за отсутствия у работодателей собственных средств составили в ноябре 3,7 млрд руб. По сравнению с 1 октября 2016 г. они увеличились на 78 млн руб. Наибольшая доля просроченной задолженности из-за отсутствия собственных средств у предприятий Приморского края (588,7 млн руб., или 15,9%), Москвы (202,8 млн руб., или 5,5%), Амурской области (179,6 млн руб., или 4,9%) и Хабаровского края (135,1 млн руб., или 3,7%). Интерфакс

Россияне не знают английский

Россия заняла 34-е место в мире по уровню владения английским языком, показало исследование EF Education First, в котором приняли участие более 950 000 респондентов из 72 стран. Знание языка у россиян остается на низком уровне, она входит в одну группу с Японией, Бразилией, Коста-Рикой и Пакистаном. Выяснилось, что жители Санкт-Петербурга знают английский лучше, чем жители других регионов России. Между тем в ситуации нестабильной экономики хорошее владение английским – один из весомых факторов, способных повлиять на успешное трудоустройство, отмечает руководитель исследовательского отдела EF Education First Мин Тран. EF Education First

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото