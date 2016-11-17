Временный допуск

Приговор по делу «Кировлеса» отменен, оно отправлено на пересмотр. Оппозиционер Алексей Навальный снова может участвовать в выборах – но только если Кремль захочет его к ним допустить

Президиум Верховного суда в среду отменил приговор политику Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» (см. врез) и отправил его на новое рассмотрение. Это решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, не отличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела.

На заседании президиума суда заместитель генпрокурора Николай Винниченко предлагал возобновить производство по делу, оставив приговор без изменений. Адвокат Навального Ольга Михайлова с возобновлением дела согласилась, но заявила, что приговор должен быть отменен в связи с отсутствием состава преступления, а осужденные реабилитированы. Важнейший вывод ЕСПЧ – что уголовный закон был истолкован произвольно, подчеркнул на суде сам Навальный: «Единственное, ради чего мы собрались, – чтобы узнать: вернется ко мне право участвовать в выборах или нет. Я трижды судим уголовным судом – все эти дела были сфальсифицированы только для того, чтобы запретить мне участвовать в выборах и препятствовать моим расследованиям». После вынесения решения политик пообещал обжаловать его в Комитете министров Совета Европы, поскольку дело должно быть прекращено, а не пересмотрено.

История вопроса 18 июля 2013 г. Ленинский райсуд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере, приговорив их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позже срок обоим заменен на условный.

Навальный сказал «Ведомостям», что теперь ему ничто не мешает участвовать в выборах, поскольку два других его приговора (по делу «Ив Роше» и за клевету на муниципального депутата Алексея Лисовенко) вынесены по нетяжким статьям УК. «Я буду бороться с этой властью любыми доступными мне методами, включая выборы любого уровня», – говорит он, хотя президиум суда, по его мнению, принял наихудшее из возможных решений. У власти, скорее всего, еще нет окончательного решения по поводу его допуска к выборам президента, полагает оппозиционер: «Там каждый раз все, видимо, оценивается исходя из ситуации, социологии, ощущений и настроений. Я даже не пытаюсь это анализировать. Появилось сейчас право баллотироваться – мы будем это делать».

По мнению Михайловой, президиум мог согласиться с прокурором и не отменять приговор (так было с делом экс-руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина) или направить запрос в Конституционный суд: «Но он направил дело на пересмотр, причем в первую инстанцию, и это правильно, поскольку признано, что решения всех судов по этому делу незаконны. Хотя оставался еще один вариант – самим принять решение о прекращении дела: закон этого не запрещает, но они этого никогда не делали». ЕСПЧ принял уникальное решение, которое позволяет прекратить дело, считает адвокат: «Они сказали, что уголовный закон применен произвольно, что коммерческая деятельность не может расцениваться как преступная и что есть причинно-следственная связь между расследованиями Навального и возбуждением дела». О сроках пересмотра дела в таких случаях в УПК ничего не говорится, добавляет она.

Адвокат Генри Резник, не знакомый с обстоятельствами этого дела, считает, что, судя по информации в СМИ, похожая ситуация была с делом Владимира Гусинского, когда ЕСПЧ указал, что уголовное дело возбуждалось с целью отъема бизнеса: «Если ЕСПЧ считает, что не было уголовно-криминальной составляющей, то у стороны защиты были все основания требовать прекратить дело за отсутствием состава преступления».

Решение ЕСПЧ нужно было выполнять, это и сделано, но на всякий случай ситуацию подвесили, говорит бывший федеральный чиновник: «Наверное, Навальный сможет участвовать в выборах, если захочет. На результат это сильно не повлияет, но куча игроков на его выдвижении руки погреют. Хотя президенту от этого никакой особой пользы нет, поскольку Навальный слишком сильно ориентирован на его личную дискредитацию». Окончательное решение о допуске Навального будет зависеть от набора кандидатов и нужной повестки выборов, но пока рано об этом говорить, подчеркивает собеседник: «Допуск возможен, если будут нужны легитимация на Западе, высокая явка и необходимость изменить конфигурацию части элит».

Пока это подвешивание ситуации, согласен политолог Александр Кынев: «Будет новый суд, и нет гарантий, что будет оправдание, в любой момент можно сдать назад». Кроме того, в законодательстве множество барьеров и право кандидата баллотироваться не означает, что он им сможет воспользоваться, указывает эксперт: «На думских и президентских выборах льготы имеют парламентские партии, еще несколько партий – на региональных выборах. Но не представляю, чтобы хоть одна из партий, имеющих льготу, пошла сегодня на выдвижение Навального или чтобы он сам пошел на это. Это означает, что надо идти от партии без льготы или самовыдвиженцем, т. е. собирать подписи».