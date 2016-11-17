Убедительное видео

Центризбирком изучил видеозаписи процедуры подсчета голосов, сделанные в ходе парламентских выборов на участках, относящихся к 217-му одномандатному округу Санкт-Петербурга, и пришел к выводу: как минимум на 32 из них были допущены нарушения, которые могут быть основанием для отмены результатов голосования и пересчета голосов. Проверку инициировала баллотировавшаяся по этому округу Оксана Дмитриева (кандидат от Партии роста), которая не согласна с результатами выборов: по ее данным, процедура подсчета голосов была нарушена на 92% избирательных участков.

Такие данные были получены на основе анализа видеозаписей с 205 избирательных участков из 211, входящих в округ (еще на четырех участках видеозапись не велась). Практически везде при сортировке бюллетеней не оглашались содержащиеся в каждом из них отметки, бюллетени не представлялись для визуального контроля наблюдателям и членам комиссии. Часто бюллетени считались методом «загибания уголков», а не перекладыванием, что дает возможность подложить бюллетени одного кандидата в стопку бюллетеней другого. На нескольких участках их вообще не считали. По мнению Дмитриевой, нарушения процедуры подсчета стали основным инструментом фальсификации выборов: в протоколы вносились заведомо ложные цифры, не имеющие отношения к реальным данным. Она просила ЦИК отменить собственное постановление об итогах голосования «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» и назначить повторный подсчет. Видео Дмитриевой просматривали сначала сотрудники аппарата ЦИК, а во вторник члены комиссии потратили на это зрелище около шести часов. В итоге нарушения признаны существенными далеко не на всех участках – в постановлении говорится только о 32, при этом «допущенные нарушения <...> могут быть основанием для проведения повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках», отмечается в постановлении ЦИК.

Но, считает ЦИК, сейчас уже только суд может принять решение о пересчете голосов – если придет к выводу о том, что выявленные нарушения не позволяют достоверно определить волю избирателя. При этом ЦИК готов поддержать свою позицию в суде, пообещала председатель ЦИК Элла Памфилова. Избиркому Санкт-Петербурга поручено принять меры в отношении должностных лиц проштрафившихся комиссий – но уже по итогам судебной проверки. Исковые заявления Дмитриевой об отмене итогов голосования находятся в Колпинском и Фрунзенском судах Санкт-Петербурга, напомнила член ЦИК Майя Гришина.

«Голос» услышан ЦИК рекомендовал губернатору Московской области включить в состав облизбиркома эксперта по выборам Андрея Бузина. Его выдвинули в состав комиссии президентский Совет по правам человека и движение «Голос».

Председатель горизбиркома Петербурга Виктор Панкевич сказал, что там успели просмотреть видео с 78 участков: нарушения были, но в основном процедурного характера. Выводы сделаны: в избиркоме создали методический кабинет и начнут обучать членов участковых комиссий. Сама Дмитриева уверена, что пересчет бюллетеней на нескольких участках, если суды примут решение, мало что даст: местные власти легко заметут следы, взяв недостающие бюллетени с других участков.

Это не первый раз, когда в ЦИК изучали видео с участков: в 2011 г. председатель ЦИК Владимир Чуров при совместном просмотре с кандидатом от «Справедливой России» Олегом Шеиным видеозаписей с избирательных участков в Астрахани не увидел фальсификаций, а только нарушения процедурного характера.