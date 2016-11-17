Госдума закажет экспертизу

Госдума выделит своим комитетам на экспертную оценку законодательных инициатив 60 млн руб. в год, сообщил председатель аграрного комитета Владимир Кашин (КПРФ). По его словам, палата уже определила экспертные структуры, с которыми будет сотрудничать, и денег на это предусмотрено гораздо больше, чем прежде. Ранее было объявлено, что каждая фракция получит на работу с экспертами по 10 млн руб. – таким образом, вместе с комитетами на финансирование экспертной работы будет потрачено 100 млн руб. в год. Дума планирует сотрудничать с такими институтами, как МГИМО, НИУ ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, Российский аграрный университет, Финансовый университет при правительстве, Московский государственный строительный университет (МГСУ), Первый Московский государственный медицинский университет, Московский государственный юридический университет.

Единороссы привлекут к сотрудничеству со своими экспертными советами ФОМ, ВЦИОМ, деловые структуры, такие как «Опора России», РСПП, в меньшей степени – Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), рассказал собеседник, близкий к руководству Госдумы. Сотрудник ИСЭПИ сообщил, что неформально институт подготовил заключения по трем законопроектам, а также по поправкам в Налоговый кодекс для фракции «Единая Россия». Замруководителя фракции ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что у партии есть свой Институт мировых цивилизаций и ЛДПР задействует его. У КПРФ нет договоренностей с конкретными вузами. «Раньше мы этим механизмом не пользовались, потому что это жуткая бюрократия, нужно было делать много отчетности», – рассказал собеседник во фракции. «Многие работали с нами на безвозмездной основе: специалисты МГУ и МГИМО, академии и госструктуры», – отмечает Вадим Соловьев (КПРФ). Раньше на те 300 000 руб., что выделялись, фракция заказывала рабочей группе разработку законопроекта – например, о муниципальной милиции, рассказывает эсер Михаил Емельянов. «Бесплатно с нами работали люди из экспертного совета Сергея Миронова – много уважаемых академиков. Если центр законотворческой работы переносить в Госдуму, то на это действительно нужны ресурсы. Потому что раньше законопроекты инициировала администрация президента или правительство и Госдума только реагировала на них – страдали от этого главным образом оппозиционные партии, сейчас качество наших законопроектов улучшится и дискуссия станет более профессиональной», – уверен Емельянов.

Вячеслав Володин Председатель Госдумы Было бы правильным продолжать совместное обсуждение законодательных инициатив в комиссиях по законотворчеству, поддерживая постоянную коммуникацию, обратную связь с экспертными центрами и структурами гражданского общества.

МГСУ уже с нами сотрудничал, мы готовы и дальше с ними общаться, его можно задействовать не менее чем в четырех комитетах, считает председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»). Наличие денег повысит экспертный уровень и эффективность, отмечает председатель комитета по делам общественных объединений коммунист Сергей Гаврилов. «Такой схемой не пользовались в прошлом созыве, потому что не было потребности: те, кто хотел участвовать в работе, приходили сами, на безвозмездной основе», – уточняет руководитель одного из комитетских аппаратов.

Наверное, пока стоит говорить о создании равных стартовых возможностей для всех депутатов независимо от фракционной принадлежности в плане доступа к профессиональной экспертизе, считает эксперт ИСЭПИ Александр Пожалов. Депутаты с большим стажем, юристы, имеющие налаженные связи в экспертно-юридическом сообществе, и ранее опирались на внешний ресурс. Для депутатов-новичков, выходцев из регионов или социальной сферы возможность получить помощь при экспертизе более важна, уверен эксперт. Этот шаг подтверждает притязания нового созыва Госдумы на то, чтобы усилить свою законотворческую компетенцию и уйти от практики, когда основными разработчиками законов являются правительство и ведомства, говорит Пожалов. По его словам, если комитеты получат профессиональную экспертизу, депутаты смогут более компетентно оценивать вносимые правительством проекты и предлагать свои поправки, если согласования в правительстве затянулись. Если оппозиция намерена использовать думскую трибуну для трансляции политической позиции (такая задача, в частности, обсуждалась КПРФ), то внешняя законопроектная экспертиза может быть и невостребованной – в таком случае важнее внести громкий законопроект, пусть он даже и не проходной, отмечает политолог. Если же речь идет о проведении каких-то инициатив через Госдуму, то оппозиции все равно придется работать совместно с единороссами и коллегами по комитету и возможность привлечь внешних экспертов будет актуальна.

Работа с такими качественными экспертами пойдет Думе только в плюс и сократит время на доработку проектов, считает политолог Алексей Макаркин. «Что касается оппозиции, то в электоральном плане им это едва ли поможет – тут как раз нужны громкие инициативы, но с точки зрения качества законотворческой работы точно пойдет только на пользу», – уверен политолог.