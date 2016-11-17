Такой суд нам не нужен
- Нина Ильина,
- Алексей Никольский
- / Ведомости
Президент России Владимир Путин в среду своим распоряжением вывел Россию из числа участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Россия подписала Римский статут об учреждении МУСа в 2000 г., но не ратифицировала его, таким образом, страна и до отзыва подписи не подпадала под юрисдикцию суда. Во вторник главный прокурор МУСа Фату Бенсуда в своем ежегодном отчете назвала факт вхождения Крыма в состав России в 2014 г. «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Украиной и Россией. Решение России не участвовать в Римском статуте объясняется только национальными интересами страны и не связано с докладом прокурора МУСа, сказал в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в феврале председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что суд «перевернул с ног на голову» расследование по событиям 2008 г. в Южной Осетии, сделав его предметом лишь действия югоосетинских сил против грузинского населения.
124 государства являются участниками Римского статута Международного уголовного суда по состоянию на ноябрь 2016 г. 34 из них – это страны Африки, 28 – Латинской Америки, 25 – Западной Европы.
Доклад МУСа по Украине оказал свое влияние на решение Москвы, считает профессор права МГИМО Александр Волеводз: «Участие в МУСе не соответствовало интересам России, за последний год как минимум два шага свидетельствовали о политизированности суда – расследование событий в Грузии и отчет о предварительном расследовании по Украине. Подписание любого международного договора, даже при нератификации, налагает обязательства, суть которых в том, что страны не вправе предпринимать действия, противные целям подписанного договора. Отзыв подписи означает полный разрыв с этой структурой». У суда были полномочия публиковать доклад по Украине. Хотя она не является членом суда, Украина обратилась к нему с заявлением, продолжает эксперт: «Прокурор вправе рассматривать любую ситуацию, которую он считает нужным, он также может делать любые заявления, а помимо этого обязан отчитываться о проделанной работе, результатом чего и стал предварительный доклад по Украине». Россия никак не могла подпасть под действие суда, пока против нее не было открыто расследование, а оснований для этого не было, убежден Волеводз. Страна, которая не является членом статута, может подпасть под действие МУСа только в случае, если развернет агрессию против другой страны, которая является членом статута, и СБ ООН признает ее действия агрессией, считает профессор.
Россия не могла не среагировать на доклад по Украине, а отзыв подписи отражает тревожный тренд во внешней политике страны, убежден руководитель департамента исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии в немецком Совете по международным отношениям Штефан Майстер: «Впервые международный правовой институт назвал и признал действия России в Крыму оккупацией, и Москва просто не могла этого принять. Мы такой шаг должны рассматривать в более широком контексте: российское руководство подрывает основы международного права, ставит под вопрос легитимность, как оно считает, западных институтов и от них всячески дистанцируется. В системе координат Кремля только СБ ООН может принимать обязывающие решения. Тенденция опасная для международных институтов, при этом Москва на самом деле теряет больше, потому что доверие к ней в мире продолжает падать».