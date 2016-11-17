Слова
Алексей Волин
«У нас со свободой слова все нормально. Я вообще <...> молчал бы по поводу того, кому и как учить нас объективной журналистике и ковыряться в носу».
Замминистра связи и массовых коммуникаций считает, что западные СМИ дискредитировали себя необъективным освещением Олимпиады и выборов в США. («РИА Новости»)
Валентина Матвиенко
«Уже столько версий, которые, конечно же, не способствуют тому, чтобы Следственный комитет работал спокойно, в непредвзятом режиме».
Председатель Совета Федерации призвала всех «воздержаться от оценок, выводов, каких-либо рекомендаций» по делу Алексея Улюкаева. («Интерфакс»)
Барак Обама
«У нас много больших разногласий с вновь избранным президентом США, но американская демократия сильнее любого человека».
Действующий президент США пообещал вместе с Дональдом Трампом «сделать все возможное, чтобы обеспечить плавный переход власти». («РИА Новости»)