Статья опубликована в № 4205 от 17.11.2016 под заголовком: Слова

Алексей Волин

«У нас со свободой слова все нормально. Я вообще <...> молчал бы по поводу того, кому и как учить нас объективной журналистике и ковыряться в носу».

Замминистра связи и массовых коммуникаций считает, что западные СМИ дискредитировали себя необъективным освещением Олимпиады и выборов в США. («РИА Новости»)

Валентина Матвиенко

«Уже столько версий, которые, конечно же, не способствуют тому, чтобы Следственный комитет работал спокойно, в непредвзятом режиме».

Председатель Совета Федерации призвала всех «воздержаться от оценок, выводов, каких-либо рекомендаций» по делу Алексея Улюкаева. («Интерфакс»)

Барак Обама

«У нас много больших разногласий с вновь избранным президентом США, но американская демократия сильнее любого человека».

Действующий президент США пообещал вместе с Дональдом Трампом «сделать все возможное, чтобы обеспечить плавный переход власти». («РИА Новости»)