Статья опубликована в № 4205 от 17.11.2016 под заголовком: Свобода переоценки

Свобода переоценки

Регионы смогут повышать налоговую нагрузку на недвижимость. Депутаты согласились отменить мораторий на увеличение кадастровой стоимости

Госдума в среду сразу во втором чтении одобрила правительственный законопроект об отмене моратория на изменение кадастровой стоимости недвижимости. Это может привести к росту налоговой нагрузки сразу и на население, и на бизнес.

Сейчас регионам запрещено до 2020 г. повышать кадастровую оценку, снижать – можно. Она зафиксирована на уровне начала 2014 г. или года, когда регион сделал ее базой для налога. Но правительство и депутаты согласились смягчить запрет – разрешить регионам самим решать, пересматривать оценку или нет и как часто это делать (сейчас – не чаще чем раз в три года и не реже чем раз в пять лет). О своем решении регионы должны сообщить Росреестру до 20 декабря 2016 г.

Налог на имущество компаний рассчитывается по кадастровой стоимости с 2014 г., населения – с 2015 г. в 28 регионах, остальные перейдут на этот порядок до 2020 г. Поступает налог в бюджеты регионов и муниципалитетов.

Минэкономразвития связывает мораторий и его ограничение с реформой рынка оценки. С 2017 г. регионы начнут переходить на новую систему, создавая государственных оценщиков (они станут монополистами. – «Ведомости»), отмечает представитель Минэкономразвития, первые результаты их оценки могут появиться в 2018 г. Суть моратория в том, чтобы с 2017 по 2020 г. рыночные оценщики не давали новую оценку, поясняет представитель министерства, но если в регионе проведена реформа и потребовалось пересмотреть некачественную оценку, то у властей должна быть такая возможность. Только у регионов есть вся информация о качестве оценки, замечает он.

Изменения фактически ставят крест на моратории, передал через пресс-службу президент ТПП Сергей Катырин. В личных беседах чиновники признают, что более двух десятков регионов поддержали принятие поправок, рассказывает он, есть все основания ждать переоценки с 2017 по 2020 г. Бюджет Москвы из-за моратория теряет примерно 5,7 млрд руб. в год, говорит представитель департамента финансов. Но решение об отмене моратория еще не принято, уточнил его коллега из департамента имущества.

Не исключено, что кадастровая стоимость вырастет по сравнению с 2014 г., а значит, увеличится и налоговая нагрузка, опасается Катырин. Поправки создают неопределенность для бизнеса, согласен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Не ясно, приведет ли реформа к улучшению качества оценки, замечает председатель комитета по экономике недвижимости ТПП Александр Каньшин. Причина претензий – некачественная исходная информация, объясняет президент СРО оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский: например, владельцу половины однокомнатной квартиры в Москве насчитали 8,5 млн руб. налога на имущество – с площади всего дома. Очень часто вместо площади квартиры указан год постройки дома, рассказывает он: но, даже понимая, что квартира не 2005 кв. м, оценщик не может поменять данные. Никаких серьезных мер для улучшения данных пока не принято, заключает Каминский.

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