Тенденции. Цифры. События

Резервы тают

Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. (см. таблицу). Для финансирования дефицита в 2017 г. будет потрачено 1,15 трлн руб. из резервного фонда, который будет полностью исчерпан, и 668,2 млрд из фонда национального благосостояния (ФНБ). В ФНБ на конец 2017 г. останется 4,19 трлн руб. (из них 1,618 трлн размещено в активах), на конец 2018 г. – 3,102 трлн (1,652 трлн), 2019 г. – 3,056 трлн (1,668 трлн). Интерфакс

Налог на тунеядство

В правительстве обсуждается предложение Минтруда о сборе с неработающих граждан трудоспособного возраста, в ближайшее время по нему будет вынесено суждение, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В очередной раз о введении «налога на тунеядство» в октябре заговорил министр труда Максим Топилин. По его мнению, сбор может составить сначала 20 000 руб. Интерфакс

Десятина Минфина

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который позволяет Минфину перераспределять до 10% расходов на оборону и безопасность без правки закона о бюджете. Но это не коснется госпрограммы вооружений. Поправки предлагают парламентский контроль за использованием этих средств. Минфин будет направлять предложения в комиссию по закрытым статьям, которая за один день должна согласиться или отклонить изменения. Интерфакс

0,2%

На столько снизилось в октябре промпроизводство в годовом сравнении после падения на 0,8% в сентябре и роста на 0,7% в августе, сообщил Росстат. Данные совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных «Интерфаксом». За январь – октябрь промпроизводство выросло на 0,3%. С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в октябре выросла на 0,3% после снижения на 0,3% в сентябре. Интерфакс