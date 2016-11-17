Покупатели приедут на метро

Средняя доля вакантных площадей около станций метро в спальных районах Петербурга – около 3%, что примерно вдвое ниже, чем в центре города, следует из данных JLL, которая проанализировала 18 станций метрополитена с пассажиропотоком более 1 млн человек в месяц не в центре города. Эти помещения пользуются стабильным спросом благодаря высокому и прогнозируемому потоку потребителей, среди арендаторов велика доля сектора услуг и мало fashion-операторов, следует из данных компании.

В среднем на 1 млн человек ежемесячного пассажиропотока на станции метро приходится 88 объектов стрит-ритейла, самый высокий показатель – у «Комендантского проспекта» (133 шт.), самый низкий – у «Проспекта Ветеранов» (32 шт.). Больше всего объектов – рядом со станцией «Проспект Просвещения» (300 шт.), меньше всего (78 шт.) – у станции метро «Приморская», цитирует пресс-служба руководителя отдела исследований JLL в Петербурге Владислава Фадеева. По его словам, максимальные показатели характерны для станций, которые располагаются в центре жилого квартала, в пешеходной доступности от места жительства пассажиров («Комендантский проспект», «Академическая», «Проспект Большевиков»), минимальные (60 объектов) – для транзитных станций, где пассажиры используют наземный транспорт, чтобы добраться до дома.

С августа спрос на помещения у станций метро в густонаселенных районах заметно вырос как со стороны арендаторов, так и со стороны инвесторов, которые покупают площади под сдачу в аренду, говорит вице-президент АРИНа Екатерина Лапина.

Расчистка площадей «Политика администрации города в отношении нестационарной торговли создает дополнительный источник спроса на помещения стрит-ритейла», – говорит Юлия Корчемная из JLL в Петербурге. Можно прогнозировать, что снос павильонов у станций метро «Озерки» и «Проспект Ветеранов» улучшит визуальную доступность встроенных помещений, как это уже произошло на Сенной площади, и приведет к увеличению ротации, добавляет она.

Практически у любой станции метро можно найти ломбарды, микрофинансовые организации, магазины окон и дверей, салоны красоты, магазины ортопедических товаров, пивные, мясные магазины, этот набор арендаторов отличается от основных торговых улиц, говорит Фадеев.

Близкие к метро помещения не лидируют по товарной выручке, зато становятся платежными центрами и центрами продажи финансовых услуг, отмечает директор Северо-Западного филиала «Евросети» Денис Голещихин. Рынок торговых помещений в спальных районах Петербурга все еще остается рынком арендодателя, но постепенно сдвигается в сторону арендатора, считает гендиректор сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин. Там по-прежнему не хватает качественных помещений как по локациям, так и по конфигурации – советская застройка возле станций метро не предполагала современной торговли, констатирует он. «Владельцы таких помещений могут диктовать арендаторам размер ставки. Но из-за кризиса мы все чаще находим общий язык с арендодателями, которые понимают, что рынок платежеспособных партнеров тоже имеет свои размеры. И эти размеры сейчас сокращаются», – отмечает Баулин.

Ставки в стрит-ритейле в помещениях в 70–150 м от метро стали более демократичными из-за того, что усилилась конкуренция за арендаторов с торговыми центрами, в последние годы ставки упали в некоторых местах на 50%, говорит Голещихин. «Евросеть» за последние три года больше фокусируется на торговых центрах: раньше на стрит-ритейл приходилось 65% точек продаж, сейчас – 30%, добавил он. По словам Лапиной, помещения в спальных районах у станции метро могут сдаваться от 3000 руб. за 1 кв. м в месяц, в некотором удалении от метро – от 1300–1500 руб. за 1 кв. м в месяц, на ставку, кроме площади, влияет пешеходный трафик и наличие витрин, цены в центре города – от 3000–3500 руб. в месяц. Ставки растут и приближаются к уровню 2014 г., утверждает Лапина.

«Мы открываемся во всех крупных спальных районах города независимо от того, есть там метро или нет», – говорит совладелец и гендиректор сети «Теремок» Виталий Свидовский. Локация рядом с метро обеспечивает интенсивный трафик и ставку за аренду на 20–30% выше, чем в удалении от него, уточняет он.

В январе и марте 2017 г. Райффайзенбанк откроет два полноформатных универсальных отделения у метро «Пионерская» и на Ленинском проспекте, передал через пресс-службу директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка Андрей Почеснев. По его словам, банк заинтересован в дальнейшем развитии сети, в первую очередь в спальных районах города, и продолжает искать предложения под ипотечный центр.

Для сети салонов оптики «Счастливый взгляд» размещение у метро не является целью, это актуально для ритейлеров, которые рассчитывают на быструю покупку и, кроме того, ставки там значительно выше, чем в других местах, утверждает владелец сети Виктор Гордейчук. По его словам, оттока покупателей из стрит-ритейла не видно даже в районах, где много торговых центров. «Счастливый взгляд», по его словам, планирует открыть до конца года еще 1-2 точки и около 10 – в следующем году, но в основном рассматриваются торговые центры, так как стрит-ритейл в целом уже охвачен, говорит владелец сети.