Промышленность выросла на 3,5%

Индекс промышленного производства в Петербурге в январе – октябре 2016 г. составил 103,5%, в Ленобласти – 103,8%. Пищевое производство выросло на 24 и 14,9% соответственно, сообщает Петростат. Ведомости

Петербург займет 4 млрд руб.

Комитет по финансам Петербурга объявил конкурс на предоставление кредитной линии в размере 4 млрд руб. на 91 день, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 109,698 млн руб., что соответствует процентной ставке 11% годовых.

Заявки принимаются до 2 декабря 2016 г., итоги конкурса планируется подвести 8 декабря. Принятый в первом чтении проект городского бюджета на 2017 г. предполагает дефицит в 64,3 млрд руб. Интерфакс

Обыски в «Деловых линиях»

Правоохранительные органы вчера обыскали офис автомобильного перевозчика «Деловые линии» в БЦ «Аэроплаза» на Стартовой улице, 8. Проверяют документы, относящиеся к деятельности одного из контрагентов компании, говорит представитель «Деловых линий», не называя контрагента. Компания конструктивно взаимодействует с представителями ведомств, участвующих в проверке, деятельность осуществляется в обычном режиме, утверждает он. Представитель СКР по Петербургу от комментариев отказался. На прошлой неделе стало известно, что по ходатайству следствия суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах ООО «Деловые линии» в связи с уголовным делом о неуплате 1,089 млрд руб. налогов. По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени «Деловых линий», с октября 2011 г. по март 2014 г. включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии права на налоговые вычеты на 516 млн руб., а также о наличии в 2011–2013 гг. 2,86 млрд руб. расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль. Ведомости