Картину Моне продали на аукционе за рекордные $81,4 млн

Картина французского импрессиониста Клода Моне «Стог сена» 1891 г. была продана на аукционе Christie’s за $81,4 млн – рекордно высокую цену для картин этого художника, сообщается на сайте аукциона. Это полотно, наиболее яркое из серии картин Моне такой тематики, после 14 минут торгов в Нью-Йорке ушло в частную коллекцию. Финальная стоимость лота на $1 млн превысила предыдущий рекорд стоимости картин Клода Моне, который был зафиксирован в 2008 г. на аукционе Christie’s в Лондоне. Еще один рекорд был поставлен при продаже картины Василия Кандинского «Жесткий-гибкий» 1935 г. Работа, которая считается важнейшей из выставленных на аукционе картин так называемого парижского периода художника, была продана за $23,3 млн. Это полотно Соломон Гуггенхайм купил у самого Кандинского, но через несколько лет продал в частную коллекцию, где оно и находилось до этих торгов. На аукцион также выставлены работы Хаима Сутина, Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Фернана Леже, Анри Матисса и других известных художников. Интерфакс

Мэрилин Мэнсон выступит в Москве в июле 2017 г.

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон даст концерт 31 июля 2017 г. в московском клубе Stadium. Об этом сообщили в четверг организаторы мероприятия. В релизе отмечается, что сейчас Мэнсон трудится над десятым студийным альбомом под рабочим названием Say10, и, возможно, на концерте в столице прозвучат песни именно с этой пластинки. Летом 2014 г. два концерта рокера в России – в Москве и Новосибирске – не состоялись. Выступление Мэнсона в рамках фестиваля Park Live на ВДНХ в Москве отменили из-за ложного сообщения о бомбе. Против концерта музыканта в Новосибирске выступили православные активисты, заявившие, что творчество певца оскорбляет чувства верующих, а своим поведением он пропагандирует гомосексуализм. ТАСС