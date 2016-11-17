Цифры. Тенденции. События

60,4%

Американцев к 2020 г. будут смотреть телеканалы через интернет – с помощью SmartTV и приставок от Amazon и Google, прогнозирует eMarketer. В том числе больше трети жителей США будут смотреть онлайн-версии телеканалов через SmartTV, сейчас так делает лишь каждый четвертый американец. По данным GfK, сегодня такие приставки и SmartTV есть у каждого третьего интернет-пользователя в США, с 2014 г. это число удвоилось. Ведомости

Николай Молибог остался гендиректором РБК

Совет директоров РБК продлил полномочия гендиректора холдинга Николая Молибога еще на три года – до конца 2019 г., сообщил РБК. Молибог руководит этой компанией с января 2014 г. «Мы высоко оцениваем достижения команды РБК за минувшие три года. Холдинг занимает лидирующие позиции на рынке во всех сегментах его бизнеса, от медиа до IT-сервисов», – цитируются в сообщении слова гендиректора «Онэксима» (контролирующий акционер РБК) Дмитрия Разумова. Ведомости

Новый медиадиректор IVI

Михаил Клочков, бывший главный редактор «Кинопоиска», назначен медиадиректором Ivi, сообщил этот онлайн-кинотеатр. «Кинопоиск» сейчас принадлежит «Яндексу», Клочков был его главным редактором последние девять лет, недавно его заменила Елизавета Сурганова (прежде была заместителем главного редактора проекта). В Ivi Клочков будет отвечать за портал о кино «Титр» и за развитие легального смотрения кино и сериалов в рунете, указано в сообщении компании. Sostav.ru